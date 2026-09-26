Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện Mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Canada
Chiều 25.9.2026, giờ địa phương (sáng 26.9.2026, giờ Hà Nội), tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện Mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Canada (CVSEA).
Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada Việt Nam và Canada ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác văn hoá, du lịch Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-dai-dien-mang-luoi-chuyen-gia-nha-khoa-hoc-viet-nam-tai-canada-268964.html