Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những động lực, cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước.

Cho biết đây là lần thứ hai trong năm nay thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến công tác lần này là tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, truyền tải thông điệp nhất quán và tích cực của Việt Nam về thúc đẩy hợp tác, hội nhập và tự cường, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới; khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong APEC, sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Chuyến công tác cũng thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam với Trung Quốc, duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các địa phương Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong tháng 12/2026, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 và một số Hội nghị bên lề với chủ đề Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; mong muốn bà con thu xếp tham dự và có nhiều ý kiến đóng góp hiệu quả cho Hội nghị.

Hội nghị là bước triển khai quan trọng Nghị quyết số 23-NQ/TW, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, tạo thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; xác định phương hướng, nhiệm vụ, cơ chế triển khai Nghị quyết trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự buổi gặp. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự, cán bộ các cơ quan đại diện và bà con tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu; bám sát tình hình sở tại, nắm bắt thông tin để kịp thời có các sáng kiến, tham mưu trong nước.

Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng cần tiếp tục vun đắp hơn nữa tình cảm hữu nghị quý báu với tỉnh Vân Nam, địa phương láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị với Việt Nam; đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, đưa hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực cho quan hệ Việt - Trung.

Tổng Lãnh sự quán cần quan tâm, kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc của công dân trên địa bàn tỉnh Vân Nam, tạo lòng tin và ổn định an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc . Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, học tập và cuộc sống.

Đồng thời, nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, luôn hướng về quê hương, đất nước, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả về trí tuệ, nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược của Đại hội XIV của Đảng; là cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.