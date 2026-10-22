Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.