Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Khalilur Rahman được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao chủ đề khóa họp lần này phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết nhằm mang lại những kết quả cụ thể, công bằng và thiết thực cho mọi quốc gia và người dân.

Chia sẻ các định hướng phát triển lớn của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các quyết sách chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việt Nam mong muốn chuyển hóa nội lực, kinh nghiệm của mình thành những cam kết, đóng góp thiết thực hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Nhắc lại sự đóng góp chủ động và tích cực của Việt Nam tại các cơ chế quan trọng cũng như trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào các ưu tiên và sáng kiến của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhằm hiện thực hóa các mục tiêu.

Việt Nam đã tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện tại Đại hội đồng và cử cán bộ biệt phái làm việc tại Văn phòng; sẵn sàng cử cán bộ làm việc tại Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Việt Nam cũng sẵn sàng tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện, trước mắt là tiến trình xây dựng văn kiện Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 4 (UNOC4) do Hàn Quốc và Chile đồng tổ chức trong năm 2028.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất Đại hội đồng Liên hợp quốc thúc đẩy thảo luận về giải pháp cho các quốc gia thu nhập trung bình, đặc biệt là tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ và tri thức phục vụ phát triển bền vững; hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình phát triển; thúc đẩy xây dựng khuôn khổ hợp tác quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm tính bao trùm, minh bạch và sự tham gia rộng rãi của các quốc gia, phản ánh đầy đủ sự quan tâm và lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy tiếp cận công nghệ công bằng và thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy các sáng kiến mới về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của Việt Nam; đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng suy giảm lòng tin đối với Liên hợp quốc.

Theo đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường mạnh mẽ hơn nữa tiếng nói của các nước phương Nam, coi Đại hội đồng là diễn đàn quan trọng thể hiện quan điểm và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.

Khẳng định lại sứ mệnh của mình, ông Khalilur Rahman nhấn mạnh quyết tâm khôi phục niềm tin chiến lược vào chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí ủng hộ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững, đặc biệt là ủng hộ lập trường, nỗ lực của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman thăm Việt Nam trong thời gian tới.