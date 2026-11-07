Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Gắn phát triển ngành than với bảo vệ môi trường và tương lai Quảng Ninh

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, cách đây 90 năm, ngày 12-11-1936, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng vạn thợ mỏ đã đấu tranh, làm nên thắng lợi của cuộc Tổng bãi công của công nhân Vùng mỏ. Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường, bản lĩnh của giai cấp công nhân Việt Nam; được hun đúc, trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành giá trị văn hóa, nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ thợ mỏ vượt qua khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng ngành than ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành than.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành than.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành than.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có thành tích trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ công nhân, cán bộ ngành than; của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh; của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Binh đoàn 19 cùng các đơn vị trong toàn ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế đặt lên ngành than những trách nhiệm lớn.

Trong hoàn cảnh mới, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, phát huy vai trò làm chủ và chăm lo tốt hơn cuộc sống người lao động; cần tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm và tác phong công nghiệp. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới và phát triển năng lực của mình. Doanh nghiệp cần coi trọng sáng kiến, lắng nghe tiếng nói của người trực tiếp sản xuất, tạo điều kiện để công nhân tham gia xây dựng đơn vị. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động là trách nhiệm trước hết của người đứng đầu và của cả hệ thống quản lý sản xuất. Gắn nâng cao năng suất với tăng thu nhập, bảo đảm tiền lương tương xứng với công sức, trình độ và đóng góp. Quan tâm sức khỏe nghề nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, điều kiện học tập của con em công nhân; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện tốt trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chủ động thích ứng với chuyển dịch năng lượng, toàn ngành cần nâng cao năng lực dự báo, tổ chức sản xuất và cung ứng than ổn định. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần phát huy thế mạnh về than, khoáng sản, nghiên cứu đầu tư chế biến sâu và phát triển các loại vật liệu phù hợp. Việc đầu tư phải căn cứ vào lợi thế, điều kiện thực tế và bảo đảm hiệu quả. Binh đoàn 19 tiếp tục kết hợp chặt chẽ sản xuất, kinh doanh hiệu quả với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tạo chuyển biến mạnh về năng suất, trình độ công nghệ và năng lực làm chủ sản xuất. Đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận tải và điều hành; ưu tiên công nghệ. Doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề; tạo điều kiện kết hợp kinh nghiệm của người thợ với tri thức khoa học để giải quyết những vấn đề trong sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, khai thác có trách nhiệm, gắn phát triển ngành than với bảo vệ môi trường và tương lai Quảng Ninh. Tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu toàn dân, phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, có trách nhiệm với các thế hệ sau. Bảo vệ môi trường cần được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của mỏ. Quảng Ninh và các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ trong quy hoạch, tổ chức không gian phát triển. Phải hài hòa yêu cầu khai thác với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ; bảo vệ di sản và bảo đảm chất lượng sống của nhân dân. Chủ động chuẩn bị phương án sử dụng đất, hạ tầng sau khai thác, giữ gìn những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Vùng mỏ. Nguồn lực từ khai thác khoáng sản cần được sử dụng để đào tạo con người, đổi mới công nghệ và xây dựng hạ tầng phục vụ sự phát triển lâu dài của địa phương...

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng quản trị và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Doanh nghiệp nhà nước phải thể hiện vai trò dẫn dắt trong huy động và sử dụng nguồn lực, làm chủ công nghệ và bảo đảm cung ứng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, về an toàn và những vấn đề thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời kiến nghị của công nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tác phẩm "Bác Hồ về thăm quê" tặng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành và thành phố Quảng Ninh phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, đầu tư và chính sách đối với người lao động theo thẩm quyền. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các thế hệ thợ mỏ; phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng ngành than hiện đại, an toàn, hiệu quả; xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, góp phần củng cố sức mạnh và khả năng tự chủ của đất nước.

Tại buổi lễ, Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “90 năm - Hùng ca và khát vọng” đã tái hiện chặng đường 90 năm hình thành, xây dựng và phát triển của truyền thống công nhân Vùng mỏ, đồng thời khắc họa tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của các thế hệ thợ mỏ Quảng Ninh.