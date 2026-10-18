Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa Tổng thống Thụy Sĩ dạo quanh hồ Hoàn Kiếm

Trước việc Hà Nội triển khai cắt tỉa hoa sữa tại một số tuyến phố, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình vì cho rằng mùi hương quá nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trong khi đó, không ít người vẫn dành tình cảm đặc biệt cho loài cây gắn với mùa thu Hà Nội, thậm chí tranh thủ nhặt những cành hoa bị cắt tỉa mang về nhà.