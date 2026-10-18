Văn hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa Tổng thống Thụy Sĩ dạo quanh hồ Hoàn Kiếm

Tối 17-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã đưa Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, giới thiệu nét đẹp văn hóa, lịch sử đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Hoạt động diễn ra sau tiệc chiêu đãi tại Bắc Bộ Phủ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ.

Báo Hà Nội Mới
41 liên quanGốc

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm tối 17-10. Ảnh: PV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm tối 17-10. Ảnh: PV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trò chuyện trong hành trình dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trò chuyện trong hành trình dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã đưa Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đi dạo, trò chuyện trong hành trình dạo bộ quanh hồ. Ảnh: PV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã đưa Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đi dạo, trò chuyện trong hành trình dạo bộ quanh hồ. Ảnh: PV

Hai nhà lãnh đạo chiêm ngưỡng sản phẩm nghệ thuật Tò he của nghệ nhân bên bờ hồ. Ảnh: PV

Hai nhà lãnh đạo chiêm ngưỡng sản phẩm nghệ thuật Tò he của nghệ nhân bên bờ hồ. Ảnh: PV

Họa sĩ ký họa chân dung Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trước sự theo dõi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên đoàn hai nước. Ảnh: PV

Họa sĩ ký họa chân dung Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trước sự theo dõi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên đoàn hai nước. Ảnh: PV

Bức chân dung do họa sĩ vẽ tặng Tổng thống Thụy Sĩ trong lúc dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Bức chân dung do họa sĩ vẽ tặng Tổng thống Thụy Sĩ trong lúc dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Tổng thống Thụy Sĩ dừng chân bên chiếc đồng hồ được thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) tặng Hà Nội nhân dịp 1.000 năm Thăng Long. Ảnh: PV

Tổng thống Thụy Sĩ dừng chân bên chiếc đồng hồ được thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) tặng Hà Nội nhân dịp 1.000 năm Thăng Long. Ảnh: PV

Tổng thống Guy Parmelin ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Tổng thống Guy Parmelin ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Nhiều người dân hồ hởi chào đón hai nhà lãnh đạo và đoàn, đồng thời tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp. Ảnh: PV

Nhiều người dân hồ hởi chào đón hai nhà lãnh đạo và đoàn, đồng thời tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp. Ảnh: PV

PV

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dua-tong-thong-thuy-si-dao-quanh-ho-hoan-kiem-1761674.html