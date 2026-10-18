Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa Tổng thống Thụy Sĩ dạo quanh hồ Hoàn Kiếm
Tối 17-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã đưa Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, giới thiệu nét đẹp văn hóa, lịch sử đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Hoạt động diễn ra sau tiệc chiêu đãi tại Bắc Bộ Phủ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ.
Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dua-tong-thong-thuy-si-dao-quanh-ho-hoan-kiem-1761674.html