Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm có gần 700 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương; các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo; các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chương trình văn nghệ mở màn Lễ kỷ niệm.

Đại biểu lãnh đạo Quân đội có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 24-11-1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 200 đại biểu giới văn hóa, trí thức cả nước. Do hoàn cảnh chiến tranh cận kề, Hội nghị chỉ diễn ra trong một ngày song vẫn xác lập những định hướng quan trọng cho việc xây dựng nền văn hóa mới, gắn với sự nghiệp độc lập dân tộc và kiến thiết quốc gia.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu với tư tưởng mang tính chiến lược, vẫn còn giá trị đến ngày nay, đặc biệt là khẳng định vai trò của văn hóa trong tầm nhìn phát triển đất nước và con người qua câu nói nổi tiếng: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày diễn văn kỷ niệm. Ôn lại sự kiện lịch sử cách đây 80 năm, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn chuyện giữ vững nền độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng, mà còn bàn chuyện dựng tâm hồn, giữ hồn cốt dân tộc, dựng xây nền văn hóa của một đất nước vừa giành được độc lập, tự do. Người để lại cho muôn đời sau một chân lý: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy là tuyên ngôn văn hóa của nước Việt Nam mới: “Soi đường” mở lối, dẫn dắt “Quốc dân” trở thành hành động, thành sức mạnh đưa cả dân tộc tiến lên.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trình bày diễn văn kỷ niệm.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử; dưới ngọn cờ độc lập dân tộc, Nhà nước mới của nhân dân đã quy tụ giới văn hóa cả nước, nối dài mạch tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Hội nghị khẳng định văn hóa là một mặt trận của cách mạng cùng với chính trị, kinh tế, quân sự trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Hội nghị đã tiếp thêm ngọn lửa niềm tin, để chưa đầy một tháng sau, khi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến vang lên, biết bao trí thức, văn nghệ sĩ đã rời phố thị lên chiến khu, mang theo cây bút, cây đàn, giá vẽ, máy ảnh, nguyện gắn đời mình với vận mệnh của dân tộc. Từ đây, mỗi trí thức, văn nghệ sĩ thực sự trở thành người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trân trọng đề nghị với Đảng và kêu gọi toàn dân, toàn quân, các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, thanh niên và đồng bào ta khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục thấm nhuần tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 80-NQ/TW và những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào và khát vọng cống hiến để văn hóa thấm sâu vào từng nếp nghĩ, việc làm, vào từng gia đình, cộng đồng, vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; để mỗi người Việt Nam là một chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa; để văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn và tỏa sáng, xứng đáng với lịch sử nghìn năm văn hiến và với tầm vóc của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại diện giới nghiên cứu văn hóa, GS, TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định: Tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cùng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh đã hóa thân vào đời sống, là nền tảng, sức mạnh tạo nên những kỳ tích Việt Nam. Chính văn hóa là sức mạnh thần kỳ của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đưa đến những chiến thắng vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước; chính văn hóa là động lực, là sức mạnh đổi mới, tạo nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước vượt qua đói nghèo trở thành một quốc gia đang phát triển, có tiềm lực, vị thế ngày càng lớn mạnh, rất đáng tự hào.

GS, TS Phùng Hữu Phú phát biểu.

GS, TS Phùng Hữu Phú cho rằng: Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất không chỉ để chúng ta tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và thế hệ các nhà văn hóa tiền bối, mà là dịp để chúng ta, trước hết là những người làm công tác văn hóa, tự nhắc mình về trách nhiệm phải làm, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ: Trên mỗi cương vị, cần phải mang trong tim ngọn lửa yêu nước, lòng tự trọng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và sự sáng tạo không mệt mỏi để mỗi tác phẩm, mỗi việc làm là một “đại sứ” của giá trị, cốt cách Việt Nam.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi phát biểu.

Đại diện cho thế hệ trẻ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Phương Mỹ Chi đến từ Thành phố mang tên Người bày tỏ biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ đi trước đã đấu tranh, hy sinh để giành độc lập, đồng thời gìn giữ, trao truyền cho hôm nay những giá trị văn hóa vô cùng quý báu. Qua những năm tháng chiến tranh và hòa bình, văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, gắn kết triệu trái tim, làm nên bản lĩnh Việt Nam. Thừa hưởng di sản ấy là niềm tự hào; tiếp nối và làm giàu thêm di sản ấy là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đồng thời, nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; tìm hiểu sâu sắc hơn lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa cha ông đã trao truyền; sống nhân ái, trung thực, trách nhiệm, nêu cao khát vọng cống hiến. Từ những việc làm hằng ngày, thế hệ trẻ sẽ góp sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lan tỏa điều tốt đẹp, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các thế hệ lãnh đạo và những người đã cống hiến, hy sinh trên mặt trận văn hóa; trân trọng biểu dương đóng góp của trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà giáo, cán bộ văn hóa và đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Những mục tiêu nhân văn đó đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ những hạn chế trong phát triển văn hóa. Ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch. Việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản có nơi chưa được coi trọng đúng mức. Kho tàng văn hóa phong phú chưa được khai thác tốt để tạo nên tác phẩm, sản phẩm hấp dẫn. Có nơi, đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng lớn: Phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc; nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đời sống văn hóa. Mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.