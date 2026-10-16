Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội sáng 16-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối đến hơn 40.000 điểm cầu trên cả nước, với trên 2,7 triệu đại biểu tham dự; đồng thời được truyền hình, phát thanh trực tiếp để nhân dân theo dõi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội sáng 16-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội sáng 16-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại các điểm cầu có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự tại điểm cầu TPHCM; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội sáng 16-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Các đồng chí Nguyễn Văn Nên (thứ hai từ phải sang), Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ hai từ trái sang), Nguyễn Phước Lộc (bìa phải), Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại điểm cầu TPHCM, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các sở, ban, ngành thành phố. Toàn TPHCM có gần 134.500 cán bộ, đảng viên tham dự tại 1.320 điểm cầu.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội sáng 16-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương; giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của nghị quyết, nâng cao trách nhiệm và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả.

Qua đó, bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo chương trình, hội nghị quán triệt, triển khai 6 chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt 3 chuyên đề. Đó là chuyên đề về Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; chuyên đề về Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; chuyên đề về Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội sáng 16-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, truyền đạt chuyên đề về Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, truyền đạt chuyên đề về Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, truyền đạt chuyên đề về Kết luận số 106-KL/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Võ Văn Minh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết thúc hội nghị.