Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ và lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ

Sự kiện do Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN và cộng đồng doanh nghiệp hai nước phối hợp với các cơ quan Việt Nam tổ chức.

Tọa đàm tập trung thảo luận các vấn đề về chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển hạ tầng; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh công nghiệp; thị trường vốn, đầu tư chất lượng cao và tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến, đề xuất rất thiết thực của lãnh đạo các tập đoàn; cho rằng đối với hợp tác kinh tế giữa hai nước, cần đặt ra một yêu cầu cao hơn, không chỉ mở rộng quy mô thương mại và đầu tư mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước vào chuỗi giá trị chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất các trụ cột hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ. Trước hết, hai bên cùng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các tập đoàn Hoa Kỳ cùng Việt Nam xây dựng năng lực công nghệ, đào tạo kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên cùng phát triển năng lượng, hạ tầng và mô hình tăng trưởng xanh, có khả năng chống chịu. Trong phát triển năng lượng, mục tiêu không chỉ là bổ sung công suất mà còn bảo đảm an ninh năng lượng, giá thành hợp lý và tính cạnh tranh. Phát triển hạ tầng nhằm tăng cường kết nối các vùng kinh tế, trung tâm sản xuất, cảng biển, cảng hàng không và thị trường quốc tế. Chuyển đổi xanh phải tạo ra các ngành công nghiệp, công nghệ và cơ hội kinh doanh mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất cùng phát triển hệ thống tài chính và thị trường vốn đủ khả năng tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng mới. Việt Nam đang thúc đẩy phát triển thị trường vốn, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; khuyến khích đầu tư dài hạn, đầu tư mạo hiểm, tài chính xanh và các quỹ đầu tư chuyên ngành. Các định chế tài chính Hoa Kỳ có thể giúp xây dựng năng lực thị trường, quản trị rủi ro, hệ sinh thái đầu tư dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam không chỉ là địa bàn sản xuất mà còn là thị trường tiêu dùng phát triển nhanh, cửa ngõ tiếp cận thị trường ASEAN. Việt Nam sẵn sàng mở rộng nhập khẩu các sản phẩm công nghệ, dịch vụ của Hoa Kỳ; đề nghị Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường công bằng, minh bạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, tập trung tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn. Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các điều kiện nền tảng cho nền kinh tế hiện đại. Việt Nam xác định tiếp cận AI tiên tiến, bước vào giai đoạn phát triển mới; nâng cao tính có trách nhiệm trong việc phát triển và sử dụng AI đối với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, biến ý tưởng thành dự án cụ thể, gắn yêu cầu thực tiễn với quá trình hoàn thiện chính sách của Việt Nam.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như: Chuyển đổi số, công nghệ cao, AI, hàng không, năng lượng xanh, y tế, viễn thông.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo các định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Tại tọa đàm, sau khi lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, định chế tài chính quốc tế và các ý kiến của doanh nghiệp Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh: Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển, có nhu cầu rất lớn về hạ tầng, năng lượng, công nghệ, chuyển đổi số, đô thị, logistics, y tế, giáo dục và nhiều ngành dịch vụ mới. Nhưng thách thức của giai đoạn tới là biến những cơ hội đó thành các dự án đủ chất lượng, khả thi, đủ khả năng huy động vốn và đủ sức tạo ra năng suất mới cho nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ nhìn Việt Nam không chỉ là một thị trường hay một địa điểm sản xuất mà mong muốn Việt Nam trở thành một đối tác phát triển công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn; đồng thời cam kết Việt Nam sẽ bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, sau cuộc gặp hôm nay sẽ có một danh mục dự án có khả năng triển khai; có nhà đầu tư thực sự quan tâm; có cấu trúc vốn phù hợp; có đầu mối chịu trách nhiệm và có lộ trình xử lý cụ thể. Các doanh nghiệp cần nêu rõ nhu cầu và cam kết. Các quỹ và định chế tài chính cần tham gia từ sớm để hỗ trợ thiết kế cấu trúc vốn và chuẩn hóa các dự án. Các cơ quan của Việt Nam cần đồng hành trong khuôn khổ pháp luật để xử lý điểm nghẽn và tạo điều kiện cho những dự án có chất lượng, có kết quả có tác động lan tỏa. Đó là cách chúng ta chuyển từ cơ hội sang dự án và từ đầu tư sang năng lực phát triển mới.