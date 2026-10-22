Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm cấp cao với Lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy khẳng định Việt Nam, Bỉ và châu Âu đã có mối quan hệ kinh tế rất sâu sắc. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã mở ra nhiều cơ hội mới và sẽ tiếp tục góp phần xây dựng quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng, bền chặt hơn. Việt Nam luôn là một đối tác tin cậy đối với châu Âu, với Bỉ. Đây là dịp để thúc đẩy hợp tác kinh tế xuyên biên giới và chia sẻ những cơ hội từ Hiệp định EVFTA, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh, hợp tác kinh tế.

Theo Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Bỉ khẳng định, Việt Nam đang nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế mạnh ở khu vực về năng lực công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Khi thế mạnh của Việt Nam được kết nối với thế mạnh về kinh tế, công nghệ của Bỉ và châu Âu sẽ tạo ra động lực lớn, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển và logistics, mang lại cơ hội mới cho các doanh nghiệp của hai bên. Doanh nghiệp tham dự Tọa đàm đều đóng vai trò quan trọng trong việc hai bên cùng đổi mới sáng tạo; nếu xây dựng được quan hệ đối tác sẽ tạo ra một môi trường thương mại thực sự rộng mở và bền vững. Tọa đàm là nơi để gợi mở những ý tưởng mới trong khuôn khổ EVFTA, góp phần tiếp tục cùng nhau vượt qua những thử thách và tạo ra những liên minh thực sự vững chắc.

Bà Roxana Minzatu, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách Quyền xã hội và Kỹ năng, Việc làm chất lượng và Năng lực sẵn sàng ứng phó nhấn mạnh, diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Việt Nam và EU vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, cuộc tọa đàm có ý nghĩa góp phần triển khai khuôn khổ hợp tác này một cách thực chất, biến quyết tâm thành hiện thực, vì lợi ích của cả hai bên. Sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, mục tiêu phát triển công nghiệp của Việt Nam với khả năng nghiên cứu, năng lực công nghệ của EU sẽ mang lại những cơ hội để hai bên cùng nhau xây dựng những giá trị chung trong những lĩnh vực năng lượng sạch, bán dẫn, AI, y tế, hiện đại hóa sản xuất, mở rộng các chuỗi cung ứng, tạo ra công ăn việc làm chất lượng cho cả hai nền kinh tế. EU luôn duy trì cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, kết nối đầu tư với cơ hội, đổi mới sáng tạo, tạo cơ hội việc làm…

Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp phát biểu ý kiến, trao đổi về cơ hội hợp tác, định hướng đầu tư, kinh doanh và đề xuất giải pháp, mô hình hợp tác trong các lĩnh vực về hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các hiệp hội và doanh nghiệp cho thấy cộng đồng doanh nghiệp châu Âu quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng lớn hơn vào Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đây là thời điểm phù hợp để đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu, Việt Nam và Bỉ; không chỉ mở rộng thương mại và đầu tư, mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, nâng cao hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và nâng cao vị trí của doanh nghiệp hai bên trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Chia sẻ về tình hình kinh tế Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với đà tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam khẳng định vai trò là một trung tâm sản xuất, thương mại, kết nối chuỗi cung ứng ngày càng quan trọng trong khu vực; là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế, minh chứng sinh động về niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, kinh doanh và triển vọng phát triển dài hạn của Việt Nam. Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chủ trương thu hút có chọn lọc các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn, gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam-Vương quốc Bỉ đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Việc nâng cấp quan hệ quan hệ Việt Nam-EU lên Đối tác chiến lược toàn diện là cơ hội để chuyển những nền tảng tốt đẹp của mối quan hệ thành các chương trình hợp tác cụ thể, thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và phát triển bền vững. Hiệp định EVFTA đã và đang tạo nền tảng quan trọng cho quan hệ thương mại hai bên; nhưng đây mới chỉ là một phần của hợp tác kinh tế. Giai đoạn tới, hợp tác cần được đánh dấu bằng đầu tư chất lượng cao hơn, công nghệ xanh hơn, tiêu chuẩn cao hơn, chuỗi cung ứng bền vững hơn và nhiều năng lực phát triển mới hơn.

Đối với Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bỉ có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam trong hạ tầng kết nối, logistics xanh, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam và Bỉ có đầy đủ điều kiện để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương lên một tầm cao mới; đóng vai trò cầu nối thực chất, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu và giữa châu Âu với ASEAN.

Khẳng định hợp tác Việt Nam-EU, Việt Nam-Bỉ ngày nay không chỉ có ý nghĩa song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị 3 hướng hợp tác lớn: Phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao; nâng cấp thương mại thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn cao, bền vững và có trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng, lưới điện, hạ tầng số và các khu công nghiệp xanh; mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tham gia với vai trò là đối tác cùng thiết kế dự án, cùng đầu tư, cùng quản trị rủi ro, cùng chuyển giao công nghệ và cùng tạo ra giá trị dài hạn. Với việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, Việt Nam mong muốn trở thành một đối tác phát triển công nghệ, nơi các doanh nghiệp châu Âu có thể cùng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương Việt Nam xây dựng năng lực mới…

Để những định hướng trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cam kết của Việt Nam: Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh, có khả năng dự báo; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn; xử lý các khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Tại Tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy cùng các đại biểu đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác.

Các thỏa thuận hợp tác gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Quỹ Aquitara và Công ty Finance 512 hợp tác về nghiên cứu, khảo sát và chuẩn bị đề xuất đầu tư cho dự án khu công nghiệp sinh thái công nghệ cao tại Khu công nghiệp Hà Bằng, Hà Nội. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đoàn Air Liquide thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo đảm an toàn công nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng. Vietnam Airlines và APG Belgium hợp tác phát triển thị trường bền vững và quảng bá thương hiệu. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Quỹ Aquitara hợp tác triển khai Chương trình An Vui Mart thuộc Quỹ từ thiện Aquitara, nằm trong khuôn khổ sáng kiến ​​"EuroCham Give Back to Vietnam" (EuroCham đóng góp cho Việt Nam). Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel và Tập đoàn Du lịch quốc tế HiSEAS thỏa thuận hợp tác chiến lược và phát triển sản phẩm.