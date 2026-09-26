Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với đà tăng trưởng thương mại hai chiều mạnh mẽ thời gian qua, Việt Nam và Canada hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại 14 - 15 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý thương mại giữa hai nước đang đi nhanh hơn đầu tư. Dù Canada hiện có hơn 300 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 5 tỷ USD, nhưng quy mô vốn này chưa tăng tương xứng trong nhiều năm.

Để đưa quan hệ kinh tế song phương sang bước phát triển mới, sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên tập trung vào các hướng hợp tác lớn: chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn, trước hết bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tọa đàm. Ảnh: TTXVN

Hai bên cùng phát triển hạ tầng, năng lượng, công nghệ và những nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới. Việt Nam có nhu cầu rất lớn về hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không, logistics, lưới điện, năng lượng, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và các khu công nghiệp hiện đại. Canada có thế mạnh về kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tài chính hạ tầng, năng lượng sạch, LNG, công nghệ môi trường, mô hình hợp tác công - tư và các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển, dữ liệu, các giải pháp số, công nghệ sạch và các ngành công nghiệp có khả năng nâng năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là có thêm một công trình hay thêm một nhà máy. Mục tiêu cao hơn là tạo ra năng lực phát triển mới cho Việt Nam.

Hai bên tận dụng tối đa Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đưa hợp tác vượt ra khỏi khuôn khổ giao thương hàng hóa thông thường để tiến tới liên kết sâu rộng hơn về vốn, công nghệ, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực; cần coi đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao tri thức và kỹ năng là một cấu phần trong mỗi dự án đầu tư lớn.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: TTXVN

Để những định hướng trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cam kết Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, chất lượng hợp tác trong thời gian tới không chỉ nằm ở các bản ghi nhớ được ký kết, mà phải là những dự án đã được đầu tư, những nguồn vốn đã giải ngân và những giá trị mới đã thực sự được tạo ra

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Maninder Sidhu đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.