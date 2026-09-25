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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada

Sáng 25/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-toa-dam-cap-cao-doanh-nghiep-viet-nam-canada-post1138438.vnp