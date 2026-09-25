Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada

Sáng 25/9, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Trần Thanh Hà cùng các đại biểu Quốc hội Thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16 tại phường Sơn Tây. Trong đó, cử tri kiến nghị cần có cơ chế, chính sách đặc thù để bảo tồn, phát huy giá trị làng cổ Đường Lâm, đồng thời hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân.