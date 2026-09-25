Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)