Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

Khởi công từ năm 2021 và từng dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2024, dự án cầu Vỹ Dạ ở Huế đến nay vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. Sau khi thay nhà thầu, công trình được yêu cầu tăng tốc để kịp cán đích trước Tết Nguyên đán.