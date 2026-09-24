Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ
Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-toa-dam-ban-tron-voi-cac-doanh-nghiep-lon-cua-hoa-ky-419145.htm