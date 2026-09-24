Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Toạ đàm bàn tròn cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Toạ đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Các đại biểu tham dự Toạ đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tham dự Toạ đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Toạ đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.