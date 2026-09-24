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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

Sáng 23/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) ​

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) ​

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-toa-dam-ban-tron-cap-cao-voi-cac-doanh-nghiep-lon-cua-hoa-ky-post1138056.vnp