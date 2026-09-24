Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) ​