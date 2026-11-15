Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo cùng Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hóa