Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Theo TTXVN
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Nguồn CAND: https://cand.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-phien-khai-mac-hoi-nghi-cap-cao-phap-ngu-lan-thu-20-post827723.html