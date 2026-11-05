Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Vĩnh Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam tại Ấp Đa, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, chư tăng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam tại Ấp Đa, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo báo cáo về kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động văn hóa năm 2026, ấp Đa Lộc có diện tích tự nhiên 1,36 km², với 709 hộ, 3.066 nhân khẩu; đồng bào Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó, trong đó có 557 người dân tộc Khmer và 214 người dân tộc Hoa.

Là địa bàn trung tâm của xã Châu Thành, trên địa bàn ấp tập trung các trụ sở chính của xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công, chợ Châu Thành, trường học, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, di tích lịch sử - văn hóa và nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ. Đây là điều kiện thuận lợi để Đa Lộc phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân của xã Châu Thành đã từng bước ổn định, thông suốt. Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết trực tiếp ngay tại xã, mang lại sự thuận lợi tối đa cho người dân. Nhờ đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhân dân ấp Đa Lộc – với lợi thế địa bàn trung tâm – đã tiếp cận nhanh chóng, thụ hưởng rõ nét nhất các dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số và các chính sách an sinh xã hội.

Công tác giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm, hiện trên địa bàn ấp có 100% trẻ em, học sinh trong độ tuổi được vận động đến trường; 100% người dân đã được khám sức khỏe, sàng lọc; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Toàn ấp có 653 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (92%). Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ấp Đa Lộc, xã Châu Thành ngày càng được quan tâm chăm lo và phát huy. Điểm nổi bật của địa phương là sự giao thoa, hòa quyện các giá trị văn hóa truyền thống của ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa, thể hiện qua nghệ thuật Đờn ca tài tử, múa Chhay-dăm, đua ghe Ngo và các lễ hội truyền thống. Các Nghệ nhân ưu tú cùng những di tích lịch sử cấp tỉnh đã góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Tại Ngày hội, các ý kiến phát biểu bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy Vĩnh Long luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer; quan tâm giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tin tưởng những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sẽ ngày càng đi sâu vào cuộc sống, trở thành những kết quả thiết thực mà người dân được trực tiếp thụ hưởng; qua đó cùng góp sức xây dựng tỉnh Vĩnh Long và đất nước ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:“Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy của Người đặt ra trách nhiệm lâu dài: lấy những giá trị tốt đẹp của dân tộc để bồi dưỡng con người, định hướng lối sống, cách ứng xử và con đường đi tới của đất nước. Trong những giá trị văn hóa, tinh thần, đoàn kết luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đoàn kết giúp dân tộc ta vượt qua thử thách; văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa tình và ý thức trách nhiệm để sự đoàn kết ấy ngày càng bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một ý nghĩa sâu sắc. Đó là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản của dân tộc mình, hiểu và quý hơn văn hóa của đồng bào mình, cùng vun đắp những giá trị chung của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam trong từng gia đình, từng cộng đồng dân cư, từng cá nhân. Ngày hội văn hóa đại đoàn kết tại các khu dân cư cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, giúp thế hệ trẻ trân trọng cội nguồn, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian văn hoá đồng bào các dân tộc của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận những đóng góp của nhân dân ấp Đa Lộc, xã Châu Thành; của các vị chức sắc, chức việc, chư tăng, người có uy tín và những người đang âm thầm gìn giữ di sản, chăm lo việc chung. Mỗi người truyền dạy chữ Khmer, mỗi nghệ nhân dìu dắt lớp trẻ, mỗi gia đình giúp đỡ hàng xóm, mỗi cán bộ tận tụy với dân đều đang góp phần làm cho văn hóa có sức sống, cho tình đoàn kết có nền tảng bền chắc.

Để Ngày hội tạo được sức lan tỏa lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các tổ chức thành viên và nhân dân vun đắp sự gắn bó giữa các cộng đồng, xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung đối với quê hương sau hợp nhất. Các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa cộng đồng, giáo dục truyền thống cần tạo cơ hội để bà con các địa bàn gặp gỡ, hiểu biết và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Mỗi dân tộc được gìn giữ bản sắc, mỗi người được lắng nghe và có cơ hội đóng góp cho việc chung. Sự đa dạng văn hóa của Vĩnh Long cần được phát huy thành nguồn lực gắn kết, để người dân ở bất cứ địa bàn nào cũng cảm nhận rõ mình là một phần của quê hương chung và có trách nhiệm cùng xây dựng quê hương.

Tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho tập thể. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, chăm lo bảo tồn và trao truyền di sản, trước hết bằng việc chăm lo những người đang nắm giữ, thực hành di sản; cần rà soát những loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một để có biện pháp gìn giữ phù hợp. Quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học và thực hành; kết nối gia đình, nhà trường, cơ sở văn hóa và cộng đồng trong giáo dục di sản.

Đối với văn hóa Khmer cần tiếp tục quan tâm tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công và các không gian sinh hoạt truyền thống; phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ hiểu được giá trị của di sản, có khả năng tiếp nhận và có niềm say mê tiếp nối.

Xây dựng văn hóa từ nếp sống và cách ứng xử hằng ngày trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực, lòng biết ơn và trách nhiệm. Xóm ấp, phum sóc phải là nơi mọi người biết tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ nhau; có bất đồng thì cùng trao đổi, hòa giải trên cơ sở tình nghĩa và pháp luật. Văn hóa ứng xử cũng phải được thể hiện trên không gian mạng. Mỗi người cần có trách nhiệm với lời nói, thông tin mình chia sẻ; không xúc phạm, kỳ thị, gây tổn thương hay chia rẽ cộng đồng. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương từ thái độ tiếp dân, cách giải quyết công việc đến việc giữ lời hứa với dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho đại diện các gia đình tiêu biểu tại xã Châu Thành. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần quan tâm hơn đến trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các gia đình khó khăn và bà con ở địa bàn xa trung tâm. Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mở rộng cánh cửa các thiết chế văn hóa, đưa hoạt động văn hóa đến gần dân hơn. Mỗi địa phương cần lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện của mình, huy động sự tham gia tự nguyện của cộng đồng.

Phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong củng cố tình đoàn kết từ cơ sở, Mặt trận phải gần dân, hiểu dân, làm tốt vai trò tập hợp và đại diện cho tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua sinh hoạt cộng đồng, cần lắng nghe cả những ý kiến khác nhau, phát hiện sớm những vướng mắc trong quan hệ xóm giềng để cùng tháo gỡ thấu đáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các vị chức sắc, chức việc, chư tăng và người có uy tín tiếp tục phát huy ảnh hưởng tốt đẹp của mình trong giáo dục đạo đức, khuyến học, hòa giải, hoạt động thiện nguyện và kết nối các cộng đồng. Chính quyền cần thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tôn trọng và tạo điều kiện để các vị đóng góp. Những sáng kiến chung giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo cần được khuyến khích, để tình đoàn kết ngày càng sâu bền qua những công việc cùng làm, những trách nhiệm cùng chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để tinh thần ngày hội được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực suốt cả năm, mỗi khu dân cư nên cùng lựa chọn một số việc phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình: chăm lo một gia đình neo đơn, giúp một em nhỏ có nguy cơ bỏ học, duy trì một lớp truyền dạy văn hóa, gìn giữ một di tích hoặc một không gian sinh hoạt chung. Việc gì đã thống nhất thì cùng góp sức thực hiện, công khai kết quả để bà con biết và tham gia. Tổ chức ngày hội cần dành thời gian để người dân gặp gỡ, trò chuyện, giới thiệu nét đẹp văn hóa và bày tỏ nguyện vọng; bảo đảm trang trọng, đầm ấm, tự nguyện, tiết kiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, từ Ngày hội ở ấp Đa Lộc hôm nay, tình nghĩa ấy tiếp tục được vun đắp trong từng mái nhà, từng xóm ấp, phum sóc. Để mỗi em nhỏ lớn lên được nghe và hiểu tiếng nói của dân tộc mình, biết trân trọng văn hóa của đồng bào mình. Mỗi người cao tuổi yên lòng vì những điều quý báu đã có người tiếp nối. Mỗi gia đình lúc khó khăn luôn tìm thấy sự sẻ chia của cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trụ sở Nhà Văn hoá ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng quà cho tập thể và đại diện các gia đình tiêu biểu; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn xã Châu Thành.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã dự Lễ khởi công xây dựng Nhà Văn hóa ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành.

*Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long.

Trung tướng Sơn Cang sinh năm 1948, quê quán xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, Trà Vinh, nay là xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình công tác, Trung tướng Sơn Cang đã lập nhiều chiến công và có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên bàn Trà Vinh, khu vực Tây Nam Bộ và Nam Bộ qua các thời kỳ, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2014.