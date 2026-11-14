Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, chung vui với bà con nhân dân Cụm 1, phường Ba Đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ba Đình là địa danh thiêng liêng, gắn với ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Nơi đây có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế thành kính về viếng Bác; đồng thời là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Niềm tự hào ấy càng nhắc nhở mỗi cán bộ, mỗi người dân về trách nhiệm gìn giữ truyền thống, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, góp phần làm đẹp hình ảnh Thủ đô và đất nước.

Vui mừng trước những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng tấm lòng và sự sẻ chia của bà con, sự đồng thuận của các gia đình trong thực hiện những dự án quan trọng trên địa bàn; biểu dương các cán bộ Mặt trận, tổ dân phố, những người tận tụy hòa giải, thăm hỏi, giúp đỡ bà con, kiên trì chăm lo những việc thường ngày của khu dân cư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Ngày hội năm nay diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, cần làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống, góp phần xây dựng con người và củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình và đạo lý đã gắn bó các thế hệ, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để bồi đắp những giá trị ấy, để văn hóa củng cố đoàn kết, đoàn kết tạo sức mạnh xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp.

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045 đòi hỏi phát huy sức mạnh toàn dân, khơi dậy ý chí vươn lên và khả năng sáng tạo của mỗi người. Thành quả phát triển phải được thể hiện ở cuộc sống ấm no, bình yên của mỗi gia đình, ở cơ hội học tập, lao động và tiến bộ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trao đổi với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, xây dựng cộng đồng gắn bó và có trách nhiệm với nhau; cần bố trí địa điểm xây dựng nhà văn hóa, trước hết là nhà văn hóa cụm dân cư, bao gồm các tổ dân phố, tiến tới mỗi khu dân cư đều có nơi sinh hoạt cộng đồng. Đây là thiết chế rất quan trọng, vừa phục vụ sinh hoạt của chi bộ, tổ Đảng, vừa là nơi tổ chức họp bàn, triển khai các chủ trương, chính sách của địa phương, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng và cấp ủy Đảng ở cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chăm lo chu đáo đời sống của nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Từ người cao tuổi, trẻ em đến người đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp hay những người đã nghỉ hưu, tất cả đều phải được quan tâm, chăm sóc sức khỏe và có điều kiện tham gia các hoạt động cộng đồng; cần chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng trạm y tế, tạo điều kiện để người dân được khám, chữa bệnh thường xuyên. Tiến tới xây dựng mô hình bác sỹ gia đình, bác sỹ khu phố để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý phải đặc biệt quan tâm đến giáo dục và học tập của trẻ em. Tất cả các cháu, không phân biệt hoàn cảnh hay điều kiện gia đình, đều phải được đến trường; tạo điều kiện để các cháu ở độ tuổi 17 - 18 tiếp tục được học tập, đào tạo nghề, không rơi vào tình trạng không được đi học, chưa đến tuổi lao động và thiếu định hướng tương lai. Việc chăm lo giáo dục phải được thực hiện xuyên suốt, từ nhà trẻ, mẫu giáo đến các trường phổ thông, bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội đến trường và được học tập trong môi trường tốt.

Trong điều kiện hiện nay, lao động phổ thông cũng cần có tri thức, kỹ năng và trình độ chuyên môn, chứ không chỉ dựa vào sức lao động. Vì vậy, giáo dục và đào tạo có vai trò hết sức quan trọng; tiếp tục cải cách giáo dục, tạo thêm điều kiện để thanh niên học nghề, học chuyên sâu, có cơ hội đóng góp cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phường, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân cùng chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện. Đây là những nhiệm vụ thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống và quyền lợi của người dân, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận, tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng dân cư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ba Đình sẽ tiếp tục chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình. Từ ngày hội hôm nay, mong tinh thần đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực, để mỗi gia đình thêm đầm ấm, mỗi khu dân cư thêm gắn bó. Mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của Thủ đô, trao truyền cho con cháu lòng yêu nước, lối sống nghĩa tình và ý thức vì cộng đồng. Đó là nền tảng bền vững để cùng xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước và TP. Hà Nội đã trao tặng quà cho các cá nhân và gia đình tiêu biểu; các gia đình có hoàn cảnh khó khăn./.