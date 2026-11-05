Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Long

Sáng 5.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại chùa Champabôrây (ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long

Báo cáo tại Ngày hội, ông Kiên Thanh Tuấn, Trưởng ấp Đa Lộc cho biết toàn ấp có diện tích tự nhiên 1,36 km², với 709 hộ, 3.066 nhân khẩu; đồng bào Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó; trong đó có 557 người dân tộc Khmer và 214 người dân tộc Hoa.

Là địa bàn trung tâm của xã Châu Thành, ấp Đa Lộc tập trung các trụ sở chính của xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công, chợ Châu Thành, trường học, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, di tích lịch sử - văn hóa và nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ.

Đây là điều kiện thuận lợi để Đa Lộc phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân của xã Châu Thành đã từng bước ổn định, thông suốt. Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết trực tiếp ngay tại xã, mang lại sự thuận lợi tối đa cho người dân.

Nhờ đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số, người dân ấp Đa Lộc với lợi thế địa bàn trung tâm đã tiếp cận nhanh chóng, thụ hưởng rõ nét nhất các dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số và các chính sách an sinh xã hội.

Tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế được phát huy thông qua nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

Tiêu biểu là mô hình “Sinh kế bền vững - Hộ dân cùng phát triển”, đã giới thiệu việc làm cho 55 lao động, hỗ trợ 71 hộ tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm trên 3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, mô hình “Chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt” tại chợ Châu Thành góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao văn minh thương mại.Những kết quả trên đã góp phần cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tốt giảm nghèo tại địa phương.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm. Riêng ấp Đa Lộc đến tháng 11.2026 chỉ còn 6 hộ nghèo, chiếm 0,85% và 14 hộ cận nghèo, chiếm 1,97%. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng khi đến dự cùng bà con ấp Đa Lộc, xã Châu Thành tại khuôn viên chùa Champabôrây có lịch sử hơn 4 thế kỷ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trên mảnh đất này bao thế hệ người Kinh, người Khmer, người Hoa và các dân tộc anh em khác cùng lao động sản xuất, bảo vệ và xây dựng quê hương, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Mỗi cộng đồng có tiếng nói phong tục, tín ngưỡng và những di sản riêng. Qua năm tháng, tất cả cùng vun đắp một quê hương chung, một tình nghĩa anh em bền chặt, keo sơn.

Chùa Champabôrây gìn giữ ký ức của nhiều thế hệ, một câu hát điệu hò kết nối hiện tại với cội nguồn, một nghĩa cử lúc khó khăn làm ấm cả xóm. Chính từ những điều gần gũi ấy, văn hóa được trao truyền lòng người, sức mạnh và đoàn kết được bồi đắp mỗi ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các cá nhân tiêu biểu tại xã Châu Thành

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày hội năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Lời dạy của Người đặt ra sự nghiệp lâu dài: lấy những giá trị tốt đẹp của dân tộc để bồi dưỡng con người, định hướng lối sống, cách ứng xử và con đường đi tới của đất nước.

Trong những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đoàn kết giúp dân tộc vượt qua thử thách; văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa tình và ý thức trách nhiệm để đoàn kết ấy ngày một bền vững.

Bởi vậy, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một ý nghĩa sâu sắc. Đó là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản của dân tộc mình; hiểu và quý hơn về văn hóa của đồng bào mình; cùng vun đắp những giá trị chung của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam trong từng gia đình, từng cộng đồng dân cư.

Tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn xã Châu Thành

Đối với ấp Đa Lộc (xã Châu Thành), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp của người dân, các vị chức sắc, chức việc, chư tăng, người có uy tín và những người đang âm thầm gìn giữ di sản, chăm lo việc chung.

Mỗi người truyền dạy chữ Khmer, mỗi nghệ nhân dìu dắt lớp trẻ, mỗi gia đình giúp đỡ hàng xóm, mỗi cán bộ tận tụy với dân đều đang góp phần làm cho văn hóa có sức sống, cho tình đoàn kết có nền tảng bền chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn từ Ngày hội ở ấp Đa Lộc, tình nghĩa sẽ tiếp tục được vun đắp trong từng mái nhà, từng xóm ấp, phum sóc. Mỗi em nhỏ lớn lên được nghe và hiểu tiếng nói của dân tộc mình, biết trân trọng văn hóa của đồng bào mình. Mỗi người cao tuổi yên lòng vì những điều quý báu đã có người tiếp nối…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng quà cho tập thể và đại diện các gia đình tiêu biểu; tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn xã Châu Thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác dự Lễ khởi công xây dựng Nhà Văn hóa ấp Bàu Sơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác dự Lễ khởi công xây dựng Nhà Văn hóa ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành. Khi công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ người dân địa phương.