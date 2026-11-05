Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Long

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, chư tăng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận hoa từ học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú xã Châu Thành. Ảnh Tô Thắm

Theo lãnh đạo ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Ngày hội năm nay diễn ra trong thời điểm có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp, mở ra những định hướng mới cho sự phát triển đất nước và việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong năm, các nghị quyết, kết luận của Trung ương tiếp tục được quán triệt, triển khai sâu rộng; những chủ trương lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng được cụ thể hóa trong đời sống nhân dân.

Ấp Đa Lộc có diện tích tự nhiên 1,36 km², với 709 hộ, 3.066 nhân khẩu; đồng bào Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó, trong đó có 557 người dân tộc Khmer và 214 người dân tộc Hoa.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân của xã Châu Thành đã từng bước ổn định, thông suốt. Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết trực tiếp ngay tại xã, mang lại sự thuận lợi tối đa cho người dân.

Nhờ đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhân dân ấp Đa Lộc với lợi thế địa bàn trung tâm, đã tiếp cận nhanh chóng, thụ hưởng rõ nét nhất các dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số và các chính sách an sinh xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày hội:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh Tô Thắm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh Tô Thắm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Trung ương dâng hương tại Chánh điện Chùa Champabôrây. Ảnh Thanh Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các gian hàng trong khuôn khổ Ngày hội. Ảnh Hồng Thắm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Trung ương thưởng thức không gian văn hóa đồng bào các dân tộc tại Ngày hội. Ảnh Thanh Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh Tô Thắm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh Tô Thắm

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ động thổ xây dựng Nhà văn hóa ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.