Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ba Đình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

Phường Ba Đình là địa bàn trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều di tích, công trình mang đậm dấu ấn Thăng Long-Hà Nội. Thời gian qua, phường đã quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển các không gian văn hóa, góp phần đưa văn hóa, lịch sử đến gần hơn với nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Liên tổ dân phố số 1, 2, 3, 6 (Cụm 1) có 2.438 hộ dân với 10.253 nhân khẩu. Nhân dân trong Cụm luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2026, cán bộ và nhân dân trong Cụm 1 đã tích cực chung tay xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội; đồng thời phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình và đạo lý đã gắn bó các thế hệ, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam là để bồi đắp những giá trị ấy, để văn hóa củng cố đoàn kết, đoàn kết tạo sức mạnh xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và bà con cần tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, xây dựng cộng đồng gắn bó, có trách nhiệm với nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định vui mừng trước những kết quả mà bà con 4 tổ dân phố đạt được như gìn giữ sự gắn bó trong cộng đồng, chung tay bảo vệ an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, duy trì không có hộ nghèo, hộ cận nghèo, đóng góp cho các quỹ và hoạt động nhân đạo, từ thiện; trân trọng tấm lòng và sự chia sẻ của bà con, sự đồng thuận của các gia đình trong thực hiện những dự án quan trọng trên địa bàn; đồng thời biểu dương các cán bộ Mặt trận, tổ dân phố tận tụy hòa giải, thăm hỏi, giúp đỡ bà con, kiên trì chăm lo những việc thường ngày ở khu dân cư, khu dân phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045 đòi hỏi phải phát huy sức mạnh toàn dân, khơi dậy ý chí vươn lên và khả năng sáng tạo của mỗi người. Thành quả phát triển phải được thể hiện ở cuộc sống ấm no, bình yên của mỗi người, mỗi gia đình; ở cơ hội được chăm sóc sức khỏe, được học tập, lao động và tiến bộ của nhân dân.

Thành phố Hà Nội, cấp ủy đảng các cấp và phường, cụm dân cư cần quan tâm đến các thiết chế văn hóa để gắn kết cộng đồng và các thế hệ. Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt cộng đồng rất quan trọng, cụm dân cư nào cũng phải có, tiến đến khu dân cư có để tạo cơ hội cho bà con gặp gỡ, hiểu nhau, người cao tuổi trao truyền kinh nghiệm, thế hệ trẻ đóng góp sáng kiến và các gia đình thêm gắn bó; chi bộ, tổ đảng có nơi sinh hoạt, nơi họp bàn, quyết định những chủ trương, chính sách ở địa phương, thể hiện vai trò của cấp ủy đảng. Đây cũng là nơi để các cháu thiếu nhi học hát, học múa, sinh hoạt văn nghệ, đọc sách.

Chính quyền phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Đình và nhân dân chung sức đồng lòng chăm lo thiết thực đời sống của nhân dân như chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, từ người già đến trẻ nhỏ, từ những người đang làm việc, đến người đã nghỉ hưu; tổ chức được việc khám sức khỏe toàn dân để phòng bệnh từ sớm, thanh toán bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi. Chăm lo việc học tập, giáo dục cho các cháu, bảo đảm tất cả trẻ em đều được đến trường. Thường xuyên nắm hoàn cảnh của người cao tuổi sống một mình, người khuyết tật, người mắc bệnh nặng, các gia đình gặp khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, phù hợp nhu cầu, giúp người dân ổn định cuộc sống…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng các tập thể, cá nhân thuộc phường Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ba Đình tiếp tục chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình; tinh thần đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp được vun đắp bằng những việc làm thiết thực, để mỗi gia đình thêm đầm ấm, mỗi khu dân cư thêm gắn bó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của Thủ đô, trao truyền cho con cháu lòng yêu nước, lối sống nghĩa tình và ý thức vì cộng đồng là nền tảng bền vững để xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Đình ra mắt mô hình điểm “Tổ dân phố 3 Nhất về an ninh, trật tự” tại Tổ dân phố số 1.

Trong không khí vui tươi của ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đã trao quà tặng khu dân cư, các gia đình, cá nhân tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.