Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Nội

Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng 80 năm, 75 năm và 70 năm tặng các đồng chí đảng viên lão thành đợt 7/11/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 7/11/2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 28.291 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó, nhận Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên có 82 đảng viên. Toàn Đảng bộ thành phố có 5 đảng viên lão thành từ 100 tuổi trở lên.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 9 đồng chí; Giấy chứng nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng 6 đồng chí; Giấy chứng nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng 16 đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động, gửi lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc tới các đồng chí đảng viên lão thành; mong các đồng chí tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở; tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đồng chí chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho thế hệ trẻ về lý tưởng sống, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng ta, ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của người đảng viên, thể hiện sự tôn trọng, tôn vinh trọn vẹn quá trình tận hiến, phấn đấu, hy sinh, kiên cường vì lý tưởng cộng sản. Tấm Huy hiệu trên ngực áo các đồng chí đảng viên lão thành là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề son sắt dưới lá cờ của Đảng vinh quang từ thuở thanh xuân.

Nêu rõ sức mạnh và uy tín của Đảng cầm quyền bắt đầu từ sự tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá: Cuộc đời và sự nghiệp cống hiến của các đồng chí đảng viên lão thành đã để lại cho thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay bài học đạo đức cách mạng sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết các Hội nghị Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào cuộc sống; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy; chuẩn bị vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Tinh thần tự soi, tự sửa, giữ vững phẩm chất của người cách mạng kiên trung theo tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho Đảng ta trường tồn và phát triển, nhất là trong thời điểm Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vừa ban hành những quyết sách quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển đất nước, đặt ra mục tiêu làm cho mỗi tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, giữ gìn danh dự của người cộng sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, năm 2026, trong bối cảnh quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, đất nước ta tiếp tục giữ vững đà phát triển kinh tế-xã hội tích cực. Việc chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chu đáo tới người có công luôn là ưu tiên hàng đầu, thể hiện bản chất nhân văn sâu sắc của chế độ ta.

Để ngọn lửa cách mạng được tiếp tục tiếp nối bền bỉ bằng sức trẻ, trí tuệ và khát vọng của ngày hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội nêu cao trách nhiệm không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính, đi đầu về bảo tồn, lan tỏa giá trị của văn hóa Thăng Long-Hà Nội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên Thủ đô phải thấm nhuần tinh thần trách nhiệm đưa Thủ đô vươn mình, xứng với vị thế "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi; kịp thời lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những đóng góp quý báu của các thế hệ đi trước. Đây không chỉ là đạo lý của truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trân trọng sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện qua những chỉ đạo quan trọng, toàn diện, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực để người dân Thủ đô và các đồng chí đảng viên lão thành được thụ hưởng những thành quả phát triển của Thủ đô.

Đại diện các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thay mặt các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng dịp này, đồng chí Trung tá Nghiêm Xuân Đào, nguyên Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quân báo, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không không quân, đảng viên Chi bộ thôn Vân Lũng, Đảng bộ xã An Khánh, bày tỏ: Đón nhận Huy hiệu Đảng là niềm tự hào, kỷ vật thiêng liêng và lời nhắc nhở đồng chí suốt đời giữ trọn phẩm chất người cộng sản. Đồng chí tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nêu gương, đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.