Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ TP Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chúc mừng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đảng viên lão thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên lão thành hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đây là sự ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của đời người, là sự tôn trọng, tôn vinh trọn vẹn cả quá trình tận hiến, phấn đấu, hy sinh, kiên cường vì lý tưởng cộng sản. Tấm Huy hiệu trên ngực áo các đồng chí là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề son sắt dưới lá cờ của Đảng vinh quang từ thuở thanh xuân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bài học của những chiến sĩ cộng sản dày dạn kinh nghiệm càng thôi thúc chúng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng đang đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết khác đi vào cuộc sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy và chuẩn bị những bước đi vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước từ nay đến năm 2030 và 100 năm tiếp theo.

Đối với Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, bứt phá. Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn và trao cho Thủ đô những cơ chế đột phá, điều đó đồng nghĩa với việc trách nhiệm của

Hà Nội phải lớn hơn, quyết tâm phải cao hơn. Hà Nội không chỉ phải dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính, đi đầu về bảo tồn, lan tỏa giá trị của văn hóa Thăng Long - Hà Nội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên Thủ đô phải thấm nhuần tinh thần trách nhiệm đưa Thủ đô vươn mình, xứng với vị thế “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng, các đồng chí đảng viên lão thành dù tuổi cao sẽ tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở; tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đồng chí chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho các thế hệ trẻ hôm nay về lý tưởng sống, về lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể TP Hà Nội phải tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi; kịp thời lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những đóng góp quý báu của các thế hệ đi trước. Chăm sóc, tri ân các bậc tiền bối cách mạng không chỉ là tình cảm thủy chung, son sắt mà là đạo lý của truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố.