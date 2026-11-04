Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ TP Hà Nội

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đảng viên lão thành dự buổi lễ.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ TP Hà Nội có 28.291 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 80 năm tuổi đảng có 29 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi đảng có 8 đảng viên, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng có 45 đảng viên.

Tại buổi lễ, 31 đảng viên lão thành đón nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Với những đảng viên không thể dự lễ vì lý do sức khỏe, Ban Thường vụ Thành ủy phân công lãnh đạo thành phố và các xã, phường trao Huy hiệu Đảng tại gia đình.

Các đại biểu dự lễ thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chúc mừng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đảng viên lão thành. Nhắc lại ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào giải phóng dân tộc và con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng lý tưởng cộng sản đã hun đúc nên nhiều thế hệ chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên lão thành hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đây là sự ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của đời người, là sự tôn trọng, tôn vinh trọn vẹn cả quá trình tận hiến, phấn đấu, hy sinh, kiên cường vì lý tưởng cộng sản. Tấm huy hiệu trên ngực áo là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề son sắt dưới lá cờ của Đảng vinh quang từ thuở thanh xuân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, đây là niềm vinh dự của mỗi đồng chí, mỗi gia đình, đồng thời cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao đóng góp to lớn của các đồng chí. Đồng thời, chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, thân nhân của các đồng chí, những hậu phương thủy chung, bền bỉ đã gánh vác, chia sẻ gian khó để các đảng viên trọn vẹn lời thề phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bài học của những chiến sĩ cộng sản dày dạn kinh nghiệm càng thôi thúc chúng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng đang đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết khác đi vào cuộc sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy và chuẩn bị những bước đi vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước từ nay đến năm 2030 và 100 năm tiếp theo.

Đối với Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, bứt phá. Thành phố cũng đang rất khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng cao, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn hạ tầng, đẩy nhanh các công trình trọng điểm về giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị; đặc biệt là việc triển khai đồng bộ Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, thi hành Luật Thủ đô năm 2026 và hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn trăm năm đang tạo ra những xung lực phát triển toàn diện, mở ra cơ hội lịch sử để Hà Nội cất cánh.

Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn và trao cho Thủ đô những cơ chế đột phá, điều đó đồng nghĩa với việc trách nhiệm của Hà Nội phải lớn hơn, quyết tâm phải cao hơn. Hà Nội không chỉ phải dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính, đi đầu về bảo tồn, lan tỏa giá trị của văn hóa Thăng Long - Hà Nội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên Thủ đô phải thấm nhuần tinh thần trách nhiệm đưa Thủ đô vươn mình, xứng với vị thế "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn và tin tưởng, các đồng chí đảng viên lão thành dù tuổi cao sẽ tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở; tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đồng chí chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho các thế hệ trẻ hôm nay về lý tưởng sống, về lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể thành phố Hà Nội phải tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi; kịp thời lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những đóng góp quý báu của các thế hệ đi trước. Chăm sóc, tri ân các bậc tiền bối cách mạng không chỉ là tình cảm thủy chung, son sắt mà là đạo lý của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các đảng viên lão thành và Đảng bộ Thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng bộ thành phố nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp để triển khai. Trong những tháng còn lại của năm 2026, thành phố tập trung phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, Hà Nội sẽ tiếp tục chăm lo toàn diện hơn đối với đảng viên lão thành, người có công. Thành phố sẽ cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo bằng những chính sách thiết thực để người dân Thủ đô, trong đó có các đảng viên lão thành, được thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng thời mong các đảng viên lão thành tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, bồi đắp niềm tin, ý chí và truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Trung tá Nghiêm Đào, đảng viên Chi bộ thôn Vân Lũng, Đảng bộ xã An Khánh bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, đồng đội và nhân dân đã dìu dắt, giúp đỡ mình trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Ông xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối, anh hùng liệt sĩ và những đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ở tuổi cao, ông Nghiêm Đào mong Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, hết lòng phục vụ nhân dân. Với ông, tấm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là niềm tự hào và là lời nhắc tiếp tục giữ trọn lời thề của người đảng viên, còn sống ngày nào thì còn phấn đấu, rèn luyện và làm những việc có ích cho Đảng, đất nước và nhân dân.