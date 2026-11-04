Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ thành phố Hà Nội
Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2026), chiều 4-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đối với 31 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố, vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng.
Dự buổi Lễ còn có Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.
Dự buổi lễ còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số xã, phường và gia đình các đảng viên lão thành...
Quang cảnh buổi lễ
Trước khi vào buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã gắn Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-trao-tang-huy-hieu-dang-tai-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-1764247.html