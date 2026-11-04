Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh:Viết Thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh:Viết Thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh:Viết Thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đảng viên lão thành thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: Viết Thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh:Viết Thành

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: Khánh Huy

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: Quang Thái

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: Phạm Hùng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Các đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố Hà Nội dự buổi lễ. Ảnh: Viết Thành