Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận chức danh 'Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật'

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 tặng ông Sugi Ryotaro.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Ông Sugi Ryotaro sinh năm 1944, quê ở tỉnh Hyogo (Nhật Bản), là ca sĩ, diễn viên kịch, phim cổ trang nổi tiếng của Nhật Bản. Ông Sugi Ryotaro đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết và đóng góp tích cực, bền bỉ cho quan hệ hữu nghị song phương suốt gần 40 năm qua, đặc biệt là thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn, cũng như những hỗ trợ thiết thực giàu tính nhân văn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao chứng nhận chức danh Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản và tặng hoa chúc mừng ngài Sugi Ryotaro. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sugi Ryotaro bày tỏ xúc động, khẳng định tình cảm gắn bó chân thành và tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam. Ông Sugi Ryotaro chúc mừng những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước để triển khai các sáng kiến thiết thực về giao lưu văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ông sẽ tích cực ủng hộ tiếng nói bảo đảm môi trường sống, học tập và làm việc công bằng, thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.