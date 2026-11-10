Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận chức danh Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029, cho ông Sugi Ryotaro, nhân sĩ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Sugi Ryotaro sinh năm 1944, quê quán tỉnh Hyogo (Nhật Bản), là ca sĩ, diễn viên kịch, phim cổ trang nổi tiếng của Nhật Bản. Ông Sugi Ryotaro đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết và đóng góp tích cực, bền bỉ cho quan hệ hữu nghị song phương suốt gần 40 năm qua, đặc biệt là thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn, cũng như những hỗ trợ thiết thực giàu tính nhân văn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro cùng các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Những năm qua, ông Sugi Ryotaro đã được nhận: Huy chương Hữu nghị; Huân chương Lao động hạng Ba; Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội; Kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc của Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc của Bộ Công an. Tháng 11-2026, ông tiếp tục được Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng chức danh Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật nhiệm kỳ 2026-2029.