Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao chứng nhận chức danh Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản Sugi Ryotaro cùng các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Nhật Bản, ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro, nhân sỹ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao chứng nhận chức danh Đại sứ Đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản và tặng hoa chúc mừng cho ngài Sugi Ryotaro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Sugi Ryotaro, sinh năm 1944, quê quán tỉnh Hyogo (Nhật Bản), là ca sỹ, diễn viên kịch, phim cổ trang nổi tiếng của Nhật Bản.

Ông Sugi Ryotaro đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết và đóng góp tích cực, bền bỉ cho quan hệ hữu nghị song phương suốt gần 40 năm qua, đặc biệt là thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn, cũng như những hỗ trợ thiết thực giàu tính nhân văn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Những năm qua, ông Sugi Ryotaro đã được nhận: Huy chương Hữu nghị; Huân chương Lao động hạng Ba; Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội; Kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc của Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc của Bộ Công an.

Tháng 11/2026, ông tiếp tục được Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng chức danh Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật nhiệm kỳ 2026-2029.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản Sugi Ryotaro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sugi Ryotaro bày tỏ xúc động và khẳng định tình cảm gắn bó chân thành và tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Ông Sugi Ryotaro chúc mừng những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước để triển khai các sáng kiến thiết thực về giao lưu văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ tiếng nói đảm bảo môi trường sống, học tập và làm việc công bằng, thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Trải qua hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những điển hình về hợp tác toàn diện, hiệu quả ở khu vực.

Hai bên đã cùng nhau xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc trên tinh thần tin cậy, chân thành và tôn trọng lẫn nhau, cùng nỗ lực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Những thành quả to lớn của quan hệ hai nước ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ và sự đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước./.