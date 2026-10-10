Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự Lễ kỷ niệm. Ảnh Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Dự Lễ kỷ niệm có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách - Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày truyền thống về Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh Quang Thái

Đại biểu thành phố Hà Nội dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các ban, sở, ngành và các xã, phường của thành phố Hà Nội.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Viêng Chăn, Quân đội nhân dân Lào và Bộ Tư lệnh Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ đô

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, vào những ngày này, cách đây 80 năm, trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 19-10-1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu XI. Đây là tổ chức hành chính quân sự thống nhất để chỉ huy các lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương để cùng toàn dân đánh giặc; tiếp tục thực hiện đường lối kháng chiến: “Toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính”. Theo Quyết định số 1850 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 19-10 hằng năm là Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Quang Thái

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi, từ Khu Đặc biệt, Đặc khu Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân khu Thủ đô và đến nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, từng bước trưởng thành, lớn mạnh, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với phương châm, mỗi bước tăng trưởng về kinh tế là một bước củng cố vững chắc về quốc phòng - An ninh, Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, diễn tập, mua sắm trang thiết bị, phương tiện thực hiện nhiệm vụ và nâng cao đời sống bộ đội.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quan tâm tận dụng nguồn lực xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng khu vực phòng thủ thành phố theo từng giai đoạn lớn gắn với công trình quân sự lưỡng dụng, đồng thời từng bước điều chỉnh tiềm lực, thế trận, vừa đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng mang tính chiến lược lâu dài, vừa bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Thành ủy, UBND thành phố đề ra.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc, Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng 1 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Chiến công, 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, gần 2.400 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trên 200 đơn vị và 63 cá nhân thuộc Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ngày 22-8-2026, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1391 tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc.

Đây là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp xuất sắc, toàn diện của Lực lượng vũ trang Thủ đô trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ đô, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Những chiến công, thành tích trong chiến đấu, trong xây dựng chính quy và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Thủ đô 80 năm qua đã để lại những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá. Đó là bài học xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Trong thời gian tới, Lực lượng vũ trang Thủ đô sẽ tiếp tục vun đắp, giữ gìn truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; xứng đáng với truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi, nơi kết tinh, tỏa sáng lương tri, phẩm giá và trí tuệ Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Thủ đô ngàn năm văn hiến, Anh hùng, cùng cả nước phát triển bền vững, đột phá trong kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lực lượng vũ trang Thủ đô: Hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh Quang Thái

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp thường xuyên là Thành ủy Hà Nội và Quân ủy Trung ương, được sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã gắn bó máu thịt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, bền gan, vững chí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vừa tích cực huấn luyện xây dựng lực lượng lớn mạnh, vừa anh dũng chiến đấu, chi viện, phối hợp chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Quang Thái

Thay mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, để Lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục quán triệt sâu sắc, đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển đất nước, phát triển Thủ đô, xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên phát triển mới. Hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố những chủ trương, giải pháp lớn về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu. Xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có giải pháp đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó, xử lý hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu. Chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân đội và Công an trên địa bàn, nắm chắc, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần chủ động xây dựng các phương án, tích cực chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị tham gia, phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn cho đại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội; bảo đảm cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường, bãi tập, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao quà tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Lực lượng vũ trang Thủ đô. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng “Thế trận lòng dân” và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

Hiện nay, Thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ, với những chính sách mang tính đột phá cần sự đồng thuận của Nhân dân, vì vậy, mỗi chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để tạo thành điểm nóng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” với tăng cường xây dựng đô thị văn minh; gắn phát triển cơ sở hạ tầng với nâng cao đời sống của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa; nâng cao hiệu quả công tác phòng thủ dân sự, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang Thủ đô; xung kích đi đầu, là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Quang Thái

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc thù của Thủ đô. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiềm năng và lợi thế của Thủ đô ưu tiên bố trí, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng địa phương theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô cần phải “Hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”; giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tôn vinh nét đẹp văn hóa "Người chiến sĩ Thủ đô" thời kỳ mới, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xây dựng Hà Nội thực sự trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; trung tâm kết nối toàn cầu, động lực phát triển của đất nước; góp phần đưa đất nước Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.