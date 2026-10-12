Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu trưng bày sản phẩm quốc phòng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)