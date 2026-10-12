Xã hộiThời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Báo VietnamPlus
1 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu trưng bày sản phẩm quốc phòng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu trưng bày sản phẩm quốc phòng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu-trang-quan-khu-2-post1141433.vnp