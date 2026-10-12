Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2

Mưa lớn kéo dài trong tháng 9 khiến xã Dũng Tiến phải khẩn cấp di dời 17 hộ dân với gần 80 nhân khẩu đến nơi an toàn. Cùng với đó, nhiều khu dân cư trên địa bàn vẫn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Trước thực tế địa bàn hiểm trở, việc sớm triển khai các dự án tái định cư, ổn định đời sống người dân đang trở thành yêu cầu cấp thiết.