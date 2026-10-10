Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân
Sáng 10-10, Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu các tổng cục và một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-llvt-thu-do-ha-noi-va-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-llvt-nhan-dan-1060074