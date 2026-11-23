Các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế, đối tác, doanh nghiệp; 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc cùng đông đảo cán bộ hội.

* Trước lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với Người sáng lập, Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo và những đóng góp quan trọng của Hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trân trọng những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu, đóng góp của Hội trong 80 năm qua, chúc mừng Hội đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã tận tụy cống hiến, có người đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả; trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ, các Hội Chữ thập đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia, cùng các tổ chức và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sức sống của một tổ chức nhân đạo nằm ở những giá trị được hiện thực hóa bằng hành động. Chúng ta trân trọng hàng triệu tấm lòng nhân ái của các cá nhân, gia đình, tập thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tự nguyện vận động, cổ vũ, góp công sức, trí tuệ, vật chất và kinh nghiệm để người gặp khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi người, mỗi tổ chức có cách đóng góp riêng nhưng đều chung tình yêu thương, không thờ ơ trước nỗi đau đồng loại. Những người trực tiếp dấn thân cùng hàng triệu tấm lòng tự nguyện cống hiến đã làm nên sức mạnh của phong trào nhân đạo, bồi đắp chiều sâu và sức sống trường tồn của truyền thống nhân ái Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn những tấm gương ấy không chỉ được tri ân, tôn vinh hôm nay mà còn truyền cảm hứng để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tinh thần “thương người như thể thương thân”, chủ động chia sẻ, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực vì cộng đồng.

Xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo, cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên.

Trong kỷ nguyên mới, các hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ là bù đắp những thiếu thốn trước mắt mà còn mở ra cơ hội bồi đắp năng lực, niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai. Hội cần kết nối chính sách với yêu cầu thực tiễn, huy động, điều phối nguồn lực xã hội, phát huy mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các lực lượng tham gia để trợ giúp đúng người, kịp thời, hiệu quả.

Nhắc lại chỉ đạo đề nghị các cấp hội thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nền nhân đạo chủ động, chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại, lấy con người làm trung tâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và các cấp hội đã khẩn trương đưa những định hướng ấy vào thực tiễn bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, Hội cần củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với chính quyền địa phương mới, bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên, chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, chế độ đãi ngộ; mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ cần tiếp tục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, để bảo vệ, chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, thấm nhuần 3 yêu cầu: Nhân đạo vô tư - cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương; dũng cảm, dấn thân - đến với những nơi nguy hiểm, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và điều kiện an toàn; hành động vì hòa bình - bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế. Đó phải là chuẩn mực trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của mỗi người làm công tác chữ thập đỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, LLVT nhân dân tiếp tục lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; cần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phối hợp, tôn trọng tính chủ động, đặc thù của Hội và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo phát triển thực chất, chuyên nghiệp, linh hoạt, không hành chính hóa. Các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm, sáng kiến, cùng xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Với truyền thống 80 năm nghĩa tình, nhân ái, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của nhân dân và đồng hành của bạn bè quốc tế, hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội cần góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các gương nhân ái tiêu biểu.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra đời từ truyền thống nhân ái của dân tộc và yêu cầu cấp thiết về cứu thương, cứu đói, chăm sóc sức khỏe nhân dân sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ những ngày đầu thành lập với Ban trị sự chỉ có 12 người, hầu hết làm việc kiêm nhiệm, chưa có văn phòng chuyên trách và gần 1.000 hội viên tập trung tại một số thành phố lớn, đến nay, toàn hội đã có hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng đến phòng ngừa, ứng phó thảm họa và hỗ trợ phục hồi sau thiên tai. Là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội hoạt động theo bảy nguyên tắc cơ bản: Nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia.

Thông qua các phong trào, chương trình và hoạt động trợ giúp cụ thể, Hội đã kết nối nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các đối tác trong nước, quốc tế với người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương và cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa. Trong nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Những kết quả đó góp phần chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy tinh thần tương thân tương ái và bổ trợ hiệu quả cho các chính sách an sinh xã hội.

Bước vào giai đoạn 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng, lấy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội phấn đấu đạt tổng giá trị hoạt động nhân đạo từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp hơn 50 triệu lượt người, ưu tiên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương.

* Dịp này, 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc đã được tôn vinh. Đây là những cá nhân đã và đang góp phần lan tỏa lòng tốt, kết nối yêu thương, làm đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao biểu trưng và ảnh Bác Hồ cho các gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia - nền tảng kết nối, cung cấp thông tin và cập nhật các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc. Thông qua Cổng Nhân đạo số Quốc gia, cộng đồng có thể theo dõi những thông tin về mục tiêu, tiến độ triển khai, nguồn lực huy động và kết quả thực hiện các chương trình trong phạm vi được công khai. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin và tạo điều kiện để mỗi cá nhân, tổ chức cùng tham gia, đóng góp vào các hoạt động nhân đạo.

Cũng nhân dịp này, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam “Ngọn đèn nhân ái”; dự án “Người gần nhất” và giao diện Quỹ nhân đạo Việt Nam đã được giới thiệu và ra mắt, ghi nhận những đóng góp đa dạng, thiết thực cho cộng đồng, khích lệ những sáng kiến và nỗ lực bền bỉ trên hành trình nhân đạo.