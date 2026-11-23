Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

80 năm viết tiếp hành trình nhân ái gắn liền với vận mệnh dân tộc

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với Người sáng lập, Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của các đại biểu quốc tế và ngoại giao đoàn, cùng 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc và đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu chặng đường 8 thập kỷ hình thành, phát triển gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự điều phối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự đồng hành của các ban, bộ, ngành và nhân dân cả nước. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định, đó chính là nguồn cổ vũ to lớn, là điểm tựa quan trọng để Hội không ngừng lớn mạnh, hoàn thành sứ mệnh nhân đạo cao cả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dấu ấn của Hội được khẳng định qua nhiều phong trào, cuộc vận động giàu sức lan tỏa như: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”, “Tết Nhân ái” cùng các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, phòng ngừa ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng và vận động hiến máu, hiến mô, bộ phận cơ thể người. Riêng trong nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương.

Kiến tạo Hệ sinh thái nhân đạo và đổi mới tư duy hành động

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trên cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, đóng góp xuất sắc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong suốt 80 năm qua; đồng thời chúc mừng Hội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận sự cống hiến bền bỉ của tổ chức nhân đạo nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, 80 năm qua là hành trình bền bỉ phụng sự con người, hun đúc lòng nhân ái và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “lấy tình thương, trách nhiệm với con người làm nền tảng hành động, phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết, thương người như thể thương thân”, giá trị nhân đạo của Hội đã được hiện thực hóa thành những hành động cứu giúp cụ thể hằng ngày, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho hàng triệu mảnh đời khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận, tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ - những người luôn có mặt ở nơi hiểm nguy, gian khó nhất trong chiến tranh cũng như trong thiên tai, dịch bệnh; đồng thời cảm ơn sự đồng hành của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và sự ủng hộ quý báu của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cùng bạn bè quốc tế.

Chỉ rõ những thách thức mới trong bối cảnh hiện nay như thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số và các tình huống khẩn cấp ngày càng phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động. Theo đó, công tác nhân đạo phải chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động cứu trợ khi khó khăn đã xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó từ sớm, từ xa; từ hỗ trợ bù đắp thiếu hụt trước mắt sang mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự bảo vệ, tự vươn lên và làm chủ cuộc sống.

Để thực hiện tốt sứ mệnh trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng. Hội cần kết nối chặt chẽ các chủ trương an sinh xã hội với nhu cầu thực tiễn của người dân, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để trợ giúp đúng người, đúng thời điểm và hiệu quả.

Thứ hai, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ phải giữ vững ba chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp: Nhân đạo vô tư, cứu người không phân biệt; dũng cảm dấn thân đến nơi gian khó với đầy đủ kỹ năng và điều kiện an toàn; hành động vì hòa bình, bảo vệ sự sống, phẩm giá và hàn gắn tổn thương.

Thứ ba, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động thực chất, linh hoạt, chuyên nghiệp, tránh hành chính hóa. Bày tỏ niềm tin tưởng vào truyền thống 80 năm nghĩa tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng toàn Hội sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống tự nhiên của mỗi cộng đồng, hướng tới dấu mốc 100 năm Ngày thành lập Hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm, Trung ương Hội cũng chính thức giới thiệu định hướng xây dựng Hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam với ba cấu phần: Cổng Nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam - “Ngọn đèn Nhân ái” và Quỹ Nhân đạo Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, toàn Hội phấn đấu đạt tổng giá trị hoạt động nhân đạo từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội đã thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số quốc gia, do Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL, Bộ Công an) chủ trì xây dựng trên nền tảng dữ liệu tập trung và bản đồ số đa tầng. Cổng vận hành theo tiêu chí “Chuyên nghiệp - Công khai - Minh bạch”, giúp định danh chính xác người yếu thế, điều phối nguồn lực cứu trợ theo thời gian thực, tránh trùng lặp hay bỏ sót.

Cùng với Cổng Nhân đạo số quốc gia, hai cấu phần còn lại của Hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam cũng chính thức ra mắt gồm: Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam - “Ngọn đèn nhân ái” với 5 hạng mục tôn vinh các sáng kiến, cống hiến nhân đạo và Quỹ Nhân đạo Việt Nam nhằm hội tụ, quản lý hiệu quả nguồn lực xã hội hóa phục vụ các giải pháp an sinh bền vững. Ngay tại lễ ra mắt, Tập đoàn KN Holdings cam kết đóng góp 150 tỷ đồng trong 5 năm cho Quỹ nhân đạo Việt Nam.

Dịp này, Hội cũng giới thiệu dự án “Người gần nhất” nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó khẩn cấp cho thế hệ trẻ trong thời đại số.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc - những tấm gương bình dị mà cao quý đang ngày đêm cống hiến trong các lĩnh vực trợ giúp người nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu cứu người và ứng phó thiên tai, thảm họa, lan tỏa sâu rộng tinh thần tương thân tương ái trong đời sống xã hội.