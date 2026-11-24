Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; khẳng định, làm sâu sắc hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đặc biệt là quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện cũng góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí, vai trò của văn hóa; cổ vũ, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, cán bộ văn hóa, các thế hệ người làm công tác văn hóa và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần hỏi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng trước sự kiện chính thức.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương cùng đông đảo đại biểu dự sự kiện.

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất không chỉ để tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và thế hệ các nhà văn hóa tiền bối, mà là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, thanh niên và đồng bào ta khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục thấm nhuần tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 80-NQ/TW, đoàn kết một lòng, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào và khát vọng cống hiến, để văn hóa thấm sâu vào từng nếp nghĩ, việc làm, vào từng gia đình, cộng đồng, vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; để mỗi người Việt Nam là một chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa; để văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn và tỏa sáng, xứng đáng với lịch sử nghìn năm văn hiến và với tầm vóc của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật sự kiện quan trọng này.