Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2, Quân đoàn 12, Sư đoàn 308; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 308 và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cách đây 72 năm, sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, trong buổi nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lời căn dặn của Bác đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hun đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định chân lý "dựng nước gắn liền với giữ nước” xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc.

Trong không khí trang trọng và tự hào, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa đặc biệt, là dịp thành kính tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi thế hệ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" cùng Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong", góp phần hoàn thiện không gian lịch sử, văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Tiếp nhận tượng đài, tỉnh Phú Thọ xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình; tiếp tục chăm lo, gìn giữ, tôn tạo Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các di sản đặc sắc của vùng Đất Tổ, để các giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương Bộ Công an, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị liên quan và cảm ơn các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân đã đóng góp tâm huyết, công sức cho công trình đặc biệt “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” khánh thành hôm nay thể hiện tình cảm sâu nặng của nhân dân đối với Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lời Bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông và làm cho đất nước ngày càng phát triển. Thành quả của thế hệ đi trước phải được tiếp nối bằng những đóng góp xứng đáng của thế hệ hôm nay, để con cháu được sống trong hòa bình và có điều kiện phát triển tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi chúng ta hành động quyết liệt ngay từ hôm nay; phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Mỗi bước tiến phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh trong lời Bác dạy, hai chữ “cùng nhau” nhắc nhở về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng của các cộng đồng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững sự trong sạch, gắn bó mật thiết với nhân dân; bộ máy nhà nước phải liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Cần đặc biệt coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh: Sâu sát cơ sở, hiểu đúng thực tiễn, xác định trúng việc cần làm; phát huy dân chủ, lắng nghe và chịu sự giám sát của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tượng đài cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân. Giá trị lâu bền của công trình thể hiện trong nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người khi đến đây.

Tỉnh Phú Thọ phối hợp Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học; gìn giữ sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị của khu di tích. Các hoạt động về nguồn phải thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi. Ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ Đất Tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về. Trong không gian phát triển mới, tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát huy giá trị di sản. Giữ gìn Đất Tổ là trách nhiệm chung của cả nước; các cơ quan Trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ khẩn trương cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo thành các nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện có hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đoàn kết một lòng, biến niềm tự hào, lòng biết ơn thành hành động cụ thể, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Tượng đài đúc bằng đồng, cao 7,5m, thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trên bệ đá khối tự nhiên; được đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn sang Bức tranh “Ngày hội non sông trên Đất Tổ', tạo nên sự kết nối giàu ý nghĩa giữa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với hình ảnh ngày hội non sông tại nơi cội nguồn dân tộc.

Toàn bộ công trình được xây dựng trên diện tích 7,6ha, đặt ở vị trí trang trọng, nổi bật nhưng không che khuất tầm nhìn lên các đền thờ chính. Các hạng mục phù điêu, khán đài, đường dạo, cây xanh và khối phụ trợ được đầu tư đồng bộ, bảo đảm sự hài hòa, tôn trọng các giá trị đặc biệt của khu di tích.

Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" cùng Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong" góp phần hoàn thiện không gian lịch sử, văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng, trở thành một địa chỉ đỏ thiêng liêng để đồng bào cả nước, nhất là thế hệ trẻ luôn nhớ về lời căn dặn quý báu của Người.