Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tỷ lệ điều chỉnh được xác định dựa trên chỉ số giá tiêu dùng cho công nhân làm công ăn lương và nhân viên văn phòng tại đô thị, tính theo trung bình giá trị chỉ số của các tháng 7, tháng 8 và tháng 9.