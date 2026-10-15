Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm phòng truyền thống Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm phòng truyền thống Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thăm không gian đổi mới sáng tạo liên ngành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm phòng truyền thống Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành không gian đổi mới sáng tạo liên ngành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)