Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn có các đại biểu bộ, ngành, trung ương và địa phương, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ CLB Bóng đá Công an Hà Nội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trải qua 70 năm hình thành và phát triển, CLB Bóng đá Công an Hà Nội đã xây dựng được vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Tình yêu dành cho đội bóng không chỉ đến từ người dân Thủ đô mà còn lan tỏa tới hàng triệu người hâm mộ trên cả nước, bền bỉ qua những giai đoạn thăng trầm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những giá trị mà các thế hệ cầu thủ gây dựng là nền tảng để đội bóng tiếp tục phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương nỗ lực của CLB Bóng đá Công an Hà Nội trong những năm qua, đồng thời gửi lời cảm ơn các thế hệ cầu thủ đi trước đã để lại truyền thống, thành tích và tình yêu trong lòng người hâm mộ. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm tiếp nối những giá trị ấy, giữ gìn danh dự, uy tín và màu áo đội bóng.

CLB Bóng đá Công an Hà Nội tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiếc áo thi đấu truyền thống của đội bóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chúc mừng các thế hệ CLB Bóng đá Công an Hà Nội nhân dịp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, khẳng định đây là thành quả của quá trình phấn đấu, cống hiến và sự kết tinh nỗ lực của nhiều thế hệ trong suốt bảy thập kỷ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đội bóng tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực và gặt hái thêm nhiều thành tựu trên hành trình phía trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện cùng CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ đối với CLB Bóng đá Công an Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu lấy chất lượng chuyên môn và sự phát triển bền vững làm trọng tâm.

“Một đội bóng mạnh không chỉ được đánh giá bằng những danh hiệu giành được trong một mùa giải, mà còn bằng khả năng duy trì thành tích, phát triển nguồn lực và tạo dựng nền tảng vững chắc cho nhiều thế hệ tiếp nối”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị CLB Bóng đá Công an Hà Nội tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư cho đào tạo trẻ và chủ động chuẩn bị lực lượng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đội bóng cần chú trọng giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và trách nhiệm với nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực triển lãm về chặng đường 7 thập kỷ của CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

Trong diễn văn kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chủ tịch CLB Bóng đá Công an Hà Nội, nhấn mạnh Huân chương Lao động hạng Nhất là vinh dự chung của các thế hệ đã xây dựng, cống hiến cho đội bóng trong suốt 70 năm, đồng thời là động lực để những người đang tiếp nối truyền thống hôm nay và các thế hệ mai sau viết tiếp những trang sử mới.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ bản sắc, nâng cao chất lượng quản lý, huấn luyện và thi đấu; chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng nền tảng phát triển lâu dài. CLB cũng xác định người hâm mộ là một phần không thể thiếu trong lịch sử và hành trình phát triển, hướng tới xây dựng môi trường bóng đá văn minh, thân thiện, gắn bó với cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh cùng CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp trong 70 năm xây dựng, phát triển, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB Bóng đá Công an Hà Nội. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng đội bóng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; CLB trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiếc áo đấu có chữ ký của các thành viên. Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen CLB Bóng đá Công an Hà Nội; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam”cho CLB Bóng đá Công an Hà Nội; Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. CLB Bóng đá Công an Hà Nội cũng trao tặng biểu trưng danh dự tới các lãnh đạo, tập thể và cá nhân đã đóng góp, đồng hành cùng đội bóng qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

Thành lập ngày 10/10/1956, CLB Bóng đá Công an Hà Nội từng bước xây dựng bản sắc gắn với tinh thần kỷ luật, đoàn kết, ý chí vượt khó và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ cầu thủ đã góp phần tạo nên những dấu ấn trên sân cỏ, bồi đắp tình cảm gắn bó giữa đội bóng với người dân Thủ đô và người hâm mộ cả nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, CLB Bóng đá Công an Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn ở các giải đấu trong nước và khu vực. Đội bóng giành chức vô địch V.League năm 2023, ngay mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam; tiếp đó, lần thứ hai lên ngôi vô địch ở mùa giải 2025-2026 với 64 điểm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Hai chức vô địch Siêu cúp quốc gia ở các mùa giải 2024-2025 và 2025-2026 tiếp tục nối dài thành tích của đội bóng. Trên đấu trường khu vực, ngôi á quân ASEAN Club Championship là dấu mốc trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

Những thành tích ấy vừa là niềm tự hào của các thế hệ cầu thủ, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố nền tảng chuyên môn, phát triển lực lượng kế cận và duy trì tính ổn định trong hoạt động của đội bóng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cầu thủ và huấn luyện viên CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thế không chỉ là dịp tri ân những người đã đóng góp cho hành trình đã qua, mà còn khẳng định trách nhiệm của thế hệ hiện tại trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống. Từ tình yêu của người hâm mộ và những giá trị được bồi đắp qua bảy thập kỷ, CLB Bóng đá Công an Hà Nội hướng tới chặng đường phát triển chuyên nghiệp, bền vững, tiếp tục khẳng định bản sắc và nâng cao vị thế của bóng đá Công an nhân dân, bóng đá Thủ đô và bóng đá Việt Nam.