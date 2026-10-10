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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội

Chiều 10/10/2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956 - 10/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu.

Báo Tin Tức TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày thành tích 70 năm của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày thành tích 70 năm của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an nhân dân phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an nhân dân phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo và các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo và các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng CLB bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng CLB bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng CLB bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng CLB bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho Huấn luyện viên và các cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho Huấn luyện viên và các cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-ky-niem-70-nam-thanh-lap-clb-bong-da-cong-an-ha-noi-post1393149.html