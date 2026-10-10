Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian trưng bày truyền thống lịch sử 70 năm của CLB CAHN

Lễ kỷ niệm là dấu mốc quan trọng, ghi nhận chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của một trong những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ cùng nhìn lại những thành tựu, tri ân những đóng góp trong quá khứ và khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống, hướng tới những mục tiêu phát triển mới.

Ra đời ngày 10.10.1956, đội bóng Công an Hà Nội đã từng bước khẳng định vị trí trong lịch sử bóng đá Thủ đô và cả nước. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tên tuổi Công an Hà Nội không chỉ gắn liền với những trận đấu giàu cảm xúc mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, bản lĩnh và tính kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân.

Trong những năm tháng chiến tranh, các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội vừa tham gia thi đấu, vừa thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an, góp sức vào công tác phòng không, tuần tra và khắc phục hậu quả chiến tranh. Chính trong hoàn cảnh gian khó ấy, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và bản lĩnh thi đấu đã được hun đúc, trở thành những giá trị truyền thống của đội bóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Bước vào những thập niên tiếp theo, Công an Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn bằng lối chơi kỹ thuật, giàu bản sắc, gắn với những danh thủ được nhiều thế hệ người hâm mộ yêu mến như Thìn A, Hiển số 10, Hiếu “nghệ sĩ”. Những trận đấu trên sân Hàng Đẫy không chỉ để lại dấu ấn chuyên môn mà còn góp phần tạo nên nét văn hóa bóng đá đặc trưng của Thủ đô.

Hành trình 70 năm của CLB cũng trải qua không ít thăng trầm, với những giai đoạn khó khăn, biến động về tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, bằng truyền thống và khát vọng vươn lên, đội bóng đã từng bước khẳng định lại vị thế, tiếp tục phát huy bản sắc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Sự trở lại mạnh mẽ của Công an Hà Nội trong những năm gần đây cho thấy quyết tâm xây dựng một CLB có sức cạnh tranh cao, kết hợp giữa nền tảng truyền thống với định hướng phát triển hiện đại. Bên cạnh mục tiêu thành tích, đội bóng còn chú trọng xây dựng lực lượng kế cận, đào tạo cầu thủ trẻ, hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với CLB

Việc CLB bóng đá Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Những giá trị được vun đắp trong suốt bảy thập niên cũng là nền tảng để CLB tiếp tục giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần cống hiến trong các thế hệ cầu thủ trẻ, từ những học viên đang được đào tạo tại học viện đến lực lượng kế cận của đội một.

Kỷ niệm 70 năm thành lập không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của CLB bóng đá Công an Hà Nội. Phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, đội bóng hướng tới mục tiêu xây dựng vị thế vững chắc trong nền bóng đá chuyên nghiệp, tiếp tục đóng góp cho thể thao Thủ đô và bóng đá nước nhà.