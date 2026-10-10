Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và các đại biểu tham quan không gian trưng bày về truyền thống lịch sử 70 năm của Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ảnh: Thanh Bình

Dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân; Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía đại biểu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình.

Về phía đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, cùng lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Cùng dự có Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, lãnh đạo VFF, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và đại diện lãnh đạo các câu lạc bộ bóng đá Công an thành phố Hồ Chí Minh, PVF-CAND, Thể Công - Viettel và Hà Nội.

Về phía Công an thành phố Hà Nội có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức; lãnh đạo Công an thành phố cùng các huấn luyện viên, cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện cùng CLB Bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Thanh Bình

Khẳng định truyền thống, phát huy tình yêu của người hâm mộ

Ngay đầu buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội, nơi trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật ghi dấu chặng đường xây dựng, phát triển của đội bóng qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự ra đời của Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội năm 1956 thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đối với đời sống tinh thần của nhân dân trong những năm đầu sau ngày giải phóng Thủ đô.

Trải qua 70 năm với nhiều thăng trầm, kể cả giai đoạn đội bóng ngừng hoạt động, Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội vẫn luôn nhận được tình cảm sâu đậm của người hâm mộ cả nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tình yêu ấy không chỉ dành cho những chiến thắng mà còn gắn với ký ức, truyền thống và những thế hệ cầu thủ đã làm nên dấu ấn của đội bóng. Việc khôi phục câu lạc bộ cũng xuất phát từ mong muốn và niềm tin yêu của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ảnh: Thanh Bình

Đánh giá cao sự phát triển của đội bóng hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận nỗ lực của các thế hệ cầu thủ trong việc kế thừa truyền thống, giữ gìn uy tín và đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Bóng đá không chỉ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị câu lạc bộ tiếp tục phát huy truyền thống, chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ, xây dựng lực lượng kế cận và tạo điều kiện để cầu thủ phát triển lâu dài, kể cả sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Đồng thời, đội bóng cần phát huy vai trò trong sự phát triển chung của bóng đá Thủ đô và bóng đá Việt Nam.

Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm đầu tư của Bộ Công an, thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đối với cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện, thi đấu của câu lạc bộ; bày tỏ kỳ vọng đội bóng tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, khẳng định vị thế tại các giải đấu trong nước và từng bước chinh phục sân chơi châu lục.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiếc áo thi đấu truyền thống của đội bóng. Ảnh: Thanh Bình

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, khẳng định phần thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực trong giai đoạn vừa qua, đồng thời là sự kết tinh truyền thống và đóng góp của nhiều thế hệ trong suốt 70 năm xây dựng, phát triển. Đồng chí mong muốn câu lạc bộ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, viết tiếp những dấu ấn mới, xứng đáng với niềm tin yêu của người hâm mộ.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp trong 70 năm xây dựng, phát triển, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự chung của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ, người lao động và người hâm mộ đã cống hiến, đồng hành cùng đội bóng, góp phần vào sự phát triển của thể thao Công an nhân dân, bóng đá Thủ đô và bóng đá Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ đối với câu lạc bộ; đồng thời đề nghị đội bóng lấy chất lượng chuyên môn và sự phát triển bền vững làm trọng tâm.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Một câu lạc bộ mạnh không chỉ được đánh giá bằng những danh hiệu giành được trong một mùa giải, mà còn bằng khả năng duy trì thành tích, phát triển nguồn lực và tạo dựng nền tảng vững chắc cho nhiều thế hệ tiếp nối”.

Đồng chí đề nghị câu lạc bộ tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư cho đào tạo trẻ và chủ động chuẩn bị lực lượng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Cùng với mục tiêu chuyên môn, đội bóng cần coi trọng giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và trách nhiệm với nhân dân. “Hãy để màu áo Công an Hà Nội không chỉ là niềm tự hào trên sân cỏ, mà còn là biểu tượng của tinh thần kỷ luật, ý chí, trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Trong diễn văn kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội, khẳng định Huân chương Lao động hạng Nhất là vinh dự chung của các thế hệ đã xây dựng, cống hiến cho câu lạc bộ trong suốt 70 năm; đồng thời là động lực để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang.

Câu lạc bộ xác định tiếp tục gìn giữ bản sắc, nâng cao chất lượng quản lý, huấn luyện và thi đấu; chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng nền tảng phát triển lâu dài. Đội bóng cũng khẳng định người hâm mộ là một phần không thể thiếu trong lịch sử và hành trình phát triển, hướng tới xây dựng môi trường bóng đá văn minh, thân thiện, gắn bó với cộng đồng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB Bóng đá Công an Hà Nội. Ảnh: Thanh Bình

Nối dài thành tích, hướng tới những mục tiêu mới

Thành lập ngày 10-10-1956, Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội từng bước khẳng định bản sắc gắn với tinh thần kỷ luật, đoàn kết, ý chí vượt khó và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ cầu thủ đã góp phần tạo nên những dấu ấn trên sân cỏ, bồi đắp tình cảm gắn bó giữa đội bóng với nhân dân Thủ đô và người hâm mộ cả nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, câu lạc bộ ghi dấu ấn bằng chức vô địch V.League ngay mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam năm 2023. Đội bóng tiếp tục đăng quang V.League mùa giải 2025-2026 với kỷ lục 64 điểm, đồng thời giành Siêu cúp quốc gia ở các mùa giải 2024-2025 và 2025-2026.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố trao quà của UBND thành phố Hà Nội cho CLB Bóng đá CAHN. Ảnh: Thanh Bình

Trên đấu trường khu vực, ngôi Á quân Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á - Shopee Cup 2024-2025 khẳng định bản lĩnh và năng lực cạnh tranh của đội bóng trước những đối thủ mạnh. Đặc biệt, việc lần đầu giành quyền tham dự AFC Champions League Elite, đấu trường cấp câu lạc bộ cao nhất châu Á, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế.

Những thành tích ấy là niềm tự hào của các thế hệ cầu thủ và người hâm mộ, đồng thời tạo động lực để câu lạc bộ tiếp tục xây dựng nền tảng chuyên nghiệp, phát huy bản sắc, nâng cao chất lượng chuyên môn và đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Đại diện cho các cầu thủ đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, Đội trưởng Nguyễn Quang Hải gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo. Ảnh: Thanh Bình

Đại diện cho các cầu thủ đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, Đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ xúc động, gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các cấp lãnh đạo, các thế hệ ban lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ đội bóng - những người đã tạo lập và dày công vun đắp hành trình vẻ vang 70 năm của đội bóng đá Công an Hà Nội.

Theo tiền vệ Nguyễn Quang Hải, chặng đường 70 năm của đội bóng không chỉ được ghi dấu bằng những danh hiệu, mà còn lắng đọng trong bao thăng trầm của thời gian. Có những thời khắc rực rỡ, có những quãng lặng tưởng chừng chỉ còn trong ký ức.

Nhưng ngọn lửa yêu mến màu áo Công an Hà Nội chưa bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy được các thế hệ huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ gìn giữ, để bây giờ tiếp tục bừng sáng trong niềm tự hào và khát vọng vươn lên.

Các cầu thủ xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Thanh Bình

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Bình

"Được khoác lên mình màu áo Công an Hà Nội, chúng tôi hiểu rằng mình không chỉ thi đấu vì thành tích, mà còn có trách nhiệm giữ gìn danh dự của CLB. Chúng tôi sẽ luôn trân trọng truyền thống, giữ gìn chất hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình của người Hà Nội; đồng thời phát huy bản lĩnh, kỷ luật, ý chí vươn lên của đội bóng mang màu áo Công an nhân dân. Toàn đội xin hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực trong từng buổi tập, từng trận đấu; thi đấu trung thực, cống hiến hết mình, mang về những vinh quang mới, xứng đáng với niềm tin yêu của các thế hệ đi trước và người hâm mộ”, đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Thanh Bình

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những đóng góp của câu lạc bộ qua các thời kỳ. Trên nền tảng truyền thống được hun đúc suốt bảy thập kỷ, cùng sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự đồng hành của người hâm mộ, Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội hướng tới chặng đường phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, giàu bản sắc, tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới và khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.