Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày thành tích 70 năm của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an nhân dân phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng CLB bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho Huấn luyện viên và các cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao tặng Bằng khen cho các cầu thủ CLB bóng đá Công an Hà Nội có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo và các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo và các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)