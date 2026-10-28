Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: UEH.

Cùng dự buổi lễ có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TPHCM; các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên nhà trường. Về phía Bộ GD&ĐT, có sự tham dự của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn.

Trước buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu tham quan Phòng Truyền thống số UEH và ghi lưu bút nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: UEH.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: UEH.

Từ đào tạo nguồn nhân lực đến hội nhập quốc tế

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM điểm lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của nhà trường, đồng thời chia sẻ định hướng chiến lược trong giai đoạn mới.

Hành trình 50 năm của Đại học Kinh tế TPHCM gắn liền với những giai đoạn chuyển mình của đất nước, từ khôi phục, kiến thiết sau ngày thống nhất, công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế đến định hướng phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: UEH.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trao cờ truyền thống của UBND TPHCM và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: UEH

Theo ông Bùi Quang Hùng, sau ngày đất nước thống nhất, đội ngũ UEH đầu tiên được hình thành, trong đó có những thầy, cô được biệt phái từ Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội.

Ngày 27/10/1976, Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức được thành lập, đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kinh tế, quản lý phục vụ công cuộc khôi phục, kiến thiết miền Nam và phát triển đất nước.

Giai đoạn 1986-2000, cùng với công cuộc Đổi mới của đất nước, nhà trường từng bước đổi mới và phát triển, tham gia đào tạo nhân lực, nghiên cứu và đóng góp luận cứ khoa học cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế.

Trong giai đoạn này, từ năm 1995, trường trở thành một trong những thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM, trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Tài chính - Kế toán TPHCM và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TPHCM. Đến năm 2000, trường tách ra, trở thành Trường Đại học Kinh tế TPHCM trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Giai đoạn 2000–2010 đánh dấu quá trình nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu và công bố quốc tế, chuyển từ quản lý sang quản trị đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu.

Quan hệ hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp cũng được mở rộng, tạo nền tảng cho quá trình hội nhập sâu hơn với tri thức toàn cầu.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: UEH.

Giai đoạn 2011–2020, UEH đẩy mạnh quốc tế hóa và thực hiện tự chủ đại học. Nhà trường theo đuổi triết lý “Đào tạo những gì các đại học hàng đầu thế giới giảng dạy”, gắn nghiên cứu khoa học với tiêu chuẩn quốc tế và các vấn đề thực tiễn của địa phương, đồng thời phát triển đội ngũ có năng lực hội nhập toàn cầu.

Đây cũng là giai đoạn UEH thực hiện tự chủ đại học toàn diện và trở thành đại học công lập triển khai thành công mô hình tự chủ đại học.

Trước những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững, giai đoạn 2020–2025, UEH tiếp tục chuyển đổi theo hướng đại học đa ngành, hành động vì sự phát triển bền vững.

Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức được chuyển thành Đại học Kinh tế TPHCM, đánh dấu bước chuyển trong mô hình tổ chức và phát triển của nhà trường.

Mở rộng đóng góp cho cộng đồng và phát triển đất nước

Từ 516 sinh viên khóa đầu tiên, UEH đã phát triển thành cộng đồng hơn 280.000 cựu người học, với quy mô đào tạo gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Mạng lưới học giả, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế của trường cũng ngày càng mở rộng.

Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, UEH phát huy vai trò trong nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách, chuyển giao tri thức, bồi dưỡng năng lực khu vực công, đồng hành cùng các địa phương và doanh nghiệp.

Nhà trường đã triển khai hơn 160 khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 15.000 lượt học viên khu vực công, đồng thời tham gia nhiều chương trình nghiên cứu, tư vấn chiến lược và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong hợp tác quốc tế, UEH tiếp tục mở rộng kết nối thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hội nhập học thuật. Năm 2026, nhà trường xếp thứ 184 châu Á theo THE Asia University Rankings và thuộc nhóm 101–200 đại học thế giới về đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững theo THE Impact Rankings.

Nhìn lại chặng đường 50 năm, Giám đốc UEH đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của thế hệ nhà trường hôm nay: làm thế nào chuyển hóa những giá trị đã tích lũy thành những giá trị mới, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Bùi Quang Hùng, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương về đột phá, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, UEH xác định vai trò của đại học không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, truyền đạt tri thức trong giảng đường và phòng thí nghiệm.

Đại học cần chuẩn bị con người cho tương lai, đồng thời kết nối tri thức với các vấn đề thực tiễn.

Chuyển sang mô hình đại học đồng kiến tạo giá trị

Bước vào giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, UEH xác định chuyển từ mô hình đại học truyền thống sang mô hình “Đại học Đồng kiến tạo Giá trị”, hướng tới trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng.

Tại lễ kỷ niệm, nhà trường công bố Chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2045, đánh dấu bước chuyển từ định hướng đại học đa ngành, bền vững sang mô hình đại học đồng kiến tạo. Một trong những định hướng trọng tâm là từng bước hình thành UEH UniverCity Innovation Hub – hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: UEH.

Theo định hướng này, UEH phát huy thế mạnh đào tạo, nghiên cứu và năng lực liên ngành để kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực. Nhà trường hướng tới phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng để nhận diện thách thức, nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các giải pháp phục vụ phát triển.

Chiến lược trên được triển khai trên năm trụ cột. Trong đó, đào tạo hướng đến phát triển công dân toàn cầu có tư duy đa ngành, liên ngành và trách nhiệm với sự phát triển bền vững; nghiên cứu khoa học gắn với những thách thức của địa phương và đất nước.

Nhà trường đồng thời phát triển khuôn viên xanh, hướng tới phát thải ròng bằng không, xây dựng các không gian thực nghiệm Living Lab, Field Lab, Sandbox; thúc đẩy quản trị số dựa trên dữ liệu và tăng cường kết nối đa bên để cùng nhận diện vấn đề, huy động nguồn lực, xây dựng giải pháp và chia sẻ giá trị.

Trọng tâm của mô hình là phát triển hệ sinh thái đồng kiến tạo giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Cộng đồng - Môi trường tự nhiên. Qua đó, tri thức và đổi mới sáng tạo được đưa vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, hướng đến tạo ra những giá trị có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Để hiện thực hóa chiến lược, UEH đã và đang triển khai 10 đề án trọng điểm giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và xây dựng đại học hạnh phúc.