Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò quan trọng của trường trong phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nhà trường đổi mới, tập trung vào chất lượng đào tạo và nghiên cứu, gắn kết với doanh nghiệp và địa phương.

Nhân dịp này, trường được trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ truyền thống, ghi nhận những đóng góp trong giáo dục và phát triển kinh tế-xã hội./.