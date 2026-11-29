Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Thân Văn Hải tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006-29/11/2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an nhân dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày các sản phẩm thành tựu của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày các sản phẩm thành tựu của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày các sản phẩm thành tựu của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày các hình ảnh, sản phẩm thành tựu của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006-29/11/2026). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006-29/11/2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thiếu tá Nguyễn Trần Hoàng đại diện thế hệ trẻ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tá Vũ Duyên Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đại diện cán bộ hưu trí phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)