Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 195 năm tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival trà quốc tế - Thái Nguyên 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 195 năm tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831- 4/11/2026) và khai mạc Festival trà quốc tế - Thái Nguyên 2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 195 năm tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831- 4/11/2026) và khai mạc Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm không gian thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm không gian thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm không gian thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm không gian thành tựu phát triển kinh tế xã hội và xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trao chứng nhận ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Quốc gia về Di sản Văn hóa Phi vật thể cho tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)