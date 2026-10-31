Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Chương trình.

Tối 30/10, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày Thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Chương trình.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; đại sứ, đại diện các tổ chức và đoàn đại biểu quốc tế; cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Chương trình.

Trong diễn văn kỷ niệm, ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã khái quát chặng đường 195 năm xây dựng, trưởng thành và những thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 4/11/1831, dưới triều vua Minh Mạng, tỉnh Thái Nguyên chính thức được thành lập, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử hành chính của địa phương. Trải qua các thời kỳ lịch sử, vùng đất Thái Nguyên luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Thái Nguyên giữ vị trí chiến lược quan trọng, là trung tâm của Thủ đô kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng tiếp tục được các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân gìn giữ, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Thái Nguyên đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đặc biệt, không gian phát triển mới sau hợp nhất đã mở ra những cơ hội, động lực mới, tạo điều kiện để tỉnh phát huy lợi thế công nghiệp công nghệ cao, tiềm năng sinh thái, di sản cách mạng, bản sắc văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng Thái Nguyên theo phương châm “Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”, trở thành một cực tăng trưởng của khu vực, hướng tới mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong 195 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên có thêm không gian và động lực phát triển mới, tạo điều kiện kết nối thế mạnh công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế với tiềm năng rừng, hồ, nông nghiệp đặc sản và di sản văn hóa.

Việc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh. Ghi nhận những thành tựu, đóng góp đó, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, lấy chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo; nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực làm nền tảng; tổ chức không gian phát triển hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái, chú trọng đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường; giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên và phát huy sức lan tỏa của Festival; tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Thái Nguyên phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết, phấn đấu trở thành địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại, chất lượng sống ngày càng nâng cao, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Chứng nhận ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho tỉnh Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ Chương trình, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh giá trị cây chè, văn hóa trà, quảng bá thương hiệu “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác và kết nối với bạn bè quốc tế.

Cây chè và văn hóa trà từ lâu đã trở thành nét đặc trưng trong đời sống văn hóa, kinh tế của người dân Thái Nguyên. Đặc biệt, “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm trà.

Thông qua Festival, Thái Nguyên mong muốn giới thiệu hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, năng động và cởi mở; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm trà, phát triển du lịch gắn với vùng chè, di tích lịch sử, cảnh quan sinh thái và văn hóa các dân tộc.

Chương trình nghệ thuật công phu tái hiện sự hình thành và phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, với các tiết mục tái hiện lịch sử, văn hóa, con người và hành trình phát triển của vùng đất Thái Nguyên; qua đó thể hiện niềm tự hào về truyền thống 195 năm xây dựng, trưởng thành và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới.

Màn pháo hoa rực rỡ.

Kết thúc Chương trình, màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thái Nguyên để lại nhiều cảm xúc trong lòng đại biểu, Nhân dân và du khách. Đêm hội khép lại, nhưng niềm tự hào về truyền thống 195 năm xây dựng, trưởng thành cùng những giá trị văn hóa trà và thương hiệu “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” tiếp tục được lan tỏa, kết nối tinh hoa trà Việt với bạn bè quốc tế.