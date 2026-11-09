Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác Vietnam Airlines và ANA Holdings

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Kỷ niệm 10 năm ANA Holdings trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines và chứng kiến trao thỏa thuận khung về hợp tác kinh doanh. (Ảnh: TTXVN)

Tháng 5/2016, Vietnam Airlines và ANA Holdings ký thỏa thuận hợp tác chiến lược tại Tokyo (Nhật Bản). Hai tháng sau, ANA Holdings chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Hai hãng triển khai liên danh chuyến bay, kết nối chương trình khách hàng thường xuyên, phối hợp phát triển sản phẩm, bán hàng và tiếp thị. Mạng bay hợp tác được mở rộng, giúp hành khách kết nối thuận tiện hơn giữa các điểm đến tại Việt Nam và Nhật Bản.

Tính đến tháng 10/2026, Vietnam Airlines khai thác 11 đường bay thẳng giữa hai nước với tần suất 72 chuyến mỗi tuần. 9 tháng năm 2026, lượng hành khách của hãng trên thị trường Nhật Bản tăng 18% và doanh thu hành khách tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển, kết nối hàng không thuận lợi góp phần mở rộng giao thương và tăng cường giao lưu nhân dân. Việc tiến tới liên doanh là bước phát triển tiếp theo sau một thập kỷ hợp tác cổ đông và liên danh chuyến bay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Kỷ niệm 10 năm ANA Holdings trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines và chứng kiến trao thỏa thuận khung về hợp tác kinh doanh. (Ảnh: TTXVN)

Theo Thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh, hai bên dự kiến chia sẻ doanh thu, phối hợp xây dựng lịch bay, giá vé, quản lý chỗ, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ hành khách trên các đường bay giữa hai nước trên cơ sở được các cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt. Các nội dung này được kỳ vọng giúp khai thác hiệu quả hơn mạng bay và nguồn lực của mỗi bên.

Vietnam Airlines và ANA Holdings tiếp tục phát triển sản phẩm theo nhu cầu thị trường, cải thiện trải nghiệm đặt vé, nối chuyến và quyền lợi dành cho khách hàng thường xuyên. Hai hãng duy trì trao đổi kinh nghiệm về khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay, đào tạo nhân lực, phục vụ mặt đất, suất ăn hàng không và vận chuyển hàng hóa.

Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật giữa hai hãng cũng được gia hạn thêm. Hai bên xem xét việc mở rộng phối hợp về công nghệ, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, tối ưu hóa hệ thống vận hành.

Đối với Vietnam Airlines, kinh nghiệm quản trị, khai thác và quản lý chất lượng dịch vụ từ đối tác Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hãng hoàn thiện quy trình phục vụ, nâng cao năng lực đội ngũ và bảo đảm trải nghiệm nhất quán trên toàn bộ hành trình.