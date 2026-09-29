Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án tu bổ Điện Kính Thiên

Sau 15 năm nghiên cứu và khảo cổ, Điện Kính Thiên sẽ bước vào giai đoạn bảo quản, tu bổ, phục hồi. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh thành phố Hà Nội xác định, bảo tồn di sản phải trở thành bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển Thủ đô. Hà Nội vừa là đô thị hiện đại đang phát triển mạnh mẽ, vừa là Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Trong tầm nhìn phát triển Thủ đô trăm năm, “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” không chỉ là những giá trị cần gìn giữ, mà phải trở thành nguồn lực cho phát triển. Hà Nội có thể và phải phát triển nhanh, hiện đại, nhưng sự phát triển ấy không được làm đứt mạch lịch sử và ký ức của Thăng Long - Hà Nội.

“Dự án Điện Kính Thiên chính là một hành động cụ thể kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Đây là một dự án đặc biệt, triển khai trực tiếp trong không gian Di sản Thế giới và trên khu vực có các tầng văn hóa khảo cổ quan trọng. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên không phải là làm nhanh, mà là làm đúng, khoa học và thận trọng”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Tiến độ phải được bảo đảm, song Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tuyệt đối không được đánh đổi tính xác thực, tính toàn vẹn và sự an toàn của di sản để lấy tiến độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên hướng tới mục tiêu rộng hơn việc tái hiện một công trình kiến trúc: từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Phục dựng Chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh thiết kế Điện Kính Thiên.

Sau khi hình thành, không gian Chính điện Kính Thiên được kỳ vọng trở thành một không gian văn hóa - lịch sử có sức lan tỏa. Tại đây, di sản có thể được diễn giải thông qua các hoạt động thực hành văn hóa phi vật thể cung đình, qua đó nâng cao trải nghiệm của công chúng, thu hút khách tham quan và phát triển du lịch văn hóa.

Định hướng này tạo điều kiện để các giá trị của Hoàng thành Thăng Long tiếp tục được nhận diện, thực hành và phát huy trong đời sống đương đại, gắn công tác bảo tồn di sản với chiến lược phát triển Thủ đô.